„Reparieren statt wegschmeißen“: „Am Schauplatz“ über die neue Faszination, Dinge vor dem Müll zu retten

Am 10. August um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mixer, T-Shirts und Handys waren lange Zeit typische Wergwerfprodukte. Doch es gibt eine Gegenbewegung. Immer öfter wird wieder geschraubt, genäht und gebastelt, um die Lebenszeit von Konsumgütern zu verlängern. Um die Umwelt zu schützen, aus Liebhaberei oder einfach um Geld zu sparen. Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Reparieren statt wegschmeißen“ – zu sehen am Donnerstag, dem 10. August 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 – war Julia Kovarik in den vergangenen Monaten in ganz Österreich unterwegs und erzählt Geschichten von Menschen und ihrer Faszination für das Reparieren.

Manuela ist in der Nachbarschaft bekannt als die, die wirklich alles reparieren kann. Wenn der Staubsauger, der Toaster oder der Mixer kaputt werden, kommt man zu ihr. „Das Schöne am Reparieren ist die Herausforderung. Es ist eine Detektivarbeit. Etwas funktioniert nicht und man muss herausfinden, wo der Fehler ist“, erklärt Manuela. Einmal im Monat repariert sie auch ehrenamtlich in einem Reparatur-Café.

Lukas Goryczka sagt von sich selbst, dass seine ersten Freunde Waschmaschinen waren. Seine Begeisterung für diese Geräte begann schon, als er noch ein Kleinkind war. Mittlerweile hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Für die Firma RUSZ repariert er in Wien täglich bis zu neun Waschmaschinen. „Wenn eine Reparatur geglückt ist, ist das ein schönes Gefühl, wie wenn man auf eine Mathe-Schularbeit einen Einser bekommt“, sagt Lukas. Mittlerweile hat er zuhause 35 Waschmaschinen gesammelt. „Mich interessiert der Charakter der Maschinen, jede Waschmaschine ist anders und hat ihre eigene Geschichte“.

