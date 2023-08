Landesfinanzsonderaktion: Land unterstützt Gemeinden bei Investitionen

LR Schleritzko: „Gemeinde-Investitionen in Höhe von 146,2 Millionen Euro werden mit Zinszuschüssen unterstützt“

St.Pölten (OTS) - Niederösterreichs Gemeinden investieren auch in bewegten Zeiten weiterhin kräftig. Das zeigt auch der Blick auf die Beschlüsse der NÖ Landesregierung: Insgesamt 141 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 146,2 Millionen Euro werden auf Antrag von Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko im Rahmen der Landesfinanzsonderaktion unterstützt.

„Die von uns unterstützten Projekte begünstigen Gemeindekooperationen, stärken die öffentliche Sicherheit, fördern Barrierefreiheit und setzen neue Impulse zur Belebung der Orts- und Stadtzentren. Das Land Niederösterreich übernimmt dabei die Zinskosten für notwendige Darlehen bis zu einer Höhe von drei Prozent“, informiert Schleritzko.

Unterstützt werden etwa der gemeinsame Ankauf einer Teleskop-Arbeitsbühne der Gemeinden Sigmundsherberg und Meiseldorf, der Zu- und Umbau von mehreren Schulen und Kindergärten in den Gemeinden Raabs an der Thaya, Mank, Deutsch/Wagram, Tulln an der Donau und Zwettl sowie der Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen in Loosdorf, Warth, Bad Deutsch-Altenburg und Ybbsitz.

Nähere Informationen: Büro LR Schleritzko unter 0676/812 12345, Pressesprecher Jan Teubl, BSc., E-Mail jan.teubl @ noel.gv.at

