Finnischer Logistikexperte Nurminen mit bestem Halbjahresergebnis seiner Geschichte

Wien (OTS) - Das finnische Logistikunternehmen Nurminen Logistics, das seit diesem Jahr auch von Wien aus operiert, hat soeben sein Halbjahresergebnis veröffentlicht. Das Unternehmen, das seit 2008 an der Börse notiert, hat demnach mit einem Betriebsergebnis von 8,9 Mio € von Jänner bis Juni 2023 das beste Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte.

Das Betriebsergebnis des Unternehmens stieg um 272 Prozent (nach 2,4 Mio € im ersten Halbjahr 2022). Der Nettoumsatz sank zwar gegenüber der Vorjahresperiode um 21 % auf 56,7 Mio €, stieg aber gegenüber dem zweiten Halbjahr 2022 um 12 %. Der Gewinn pro Aktie (inkl. aller Umtauschrechte) lag bei 0,04 €.

Zum guten Ergebnis beigetragen haben der Kauf des Eisenbahnbetreibers North Rail Oy im Februar dieses Jahres, die erfreuliche Entwicklung des Eisenbahngeschäfts in den Baltischen Staaten, die Investitionen in neue Services für die Kunden und nicht zuletzt die Entwicklung der Trans-Kaspischen Verbindung nach Zentralasien und China, die Nurminen Logistics auch von Wien aus anbietet.

Nurminen sorgt für nachhaltige, maßgeschneiderte Lieferkettenlösungen. Das agile Unternehmen setzt auf Komplettservice und Schnelligkeit. Seit März offeriert Nurminen seine Full-Service-Logistikdienste auch von einem eigenen Büro in Wien aus. Im Vorjahr hat Nurminen eine neue Alternative für Transporte nach Zentralasien und China geschaffen: Die Trans-Kaspische-Route verbindet Wien mit den prosperierenden Märkten am Kaukasus und in Zentralasien – umweltfreundlich, denn durch Eisenbahntransport werden CO2 Emissionen reduziert. Das lässt sich auch in Zahlen gießen: Seefracht verursacht 40 % mehr CO2 als Eisenbahntransport, Luftfracht gleich 22 Mal so viel. Das geht aus Berechnungen der Gesamtemissionen der Haupt-Verbindungen von Bahn, Schiffs- und Luftverkehr hervor, die Nurminen angestellt hat.

Nurminen wurde 1886 in Finnland gegründet. In Nordeuropa ist das Unternehmen mit seinem „Nordic Hub“ exzellent vernetzt. Neben dem Headquarter in Helsinki gibt es Niederlassungen in drei weiteren finnischen Städten, sowie in den benachbarten baltischen Staaten Lettland und Litauen. Auch in Schanghai und Chongqing hat Nurminen eigene Vertretungen. Wien ist die einzige Niederlassung mitten in Europa.



Den Halbjahresbericht gibt es auf der Website von Nurminen Logistics unter https://nurminenlogistics.com/investors/publications/

