RWB Private-Equity-Dachfonds zahlen 116 Millionen Euro an Privatanleger aus (FOTO)

Oberhaching (ots) - Die RWB zahlt im September mit drei Private-Equity-Dachfonds insgesamt über 116 Millionen Euro an rund 23.000 Anlegerinnen und Anleger aus. Die Fonds RWB Direct Return I* und RWB Direct Return II* leisten Auszahlungen in Höhe von jeweils fünf Prozent. Deutschlands größter Private-Equity-Dachfonds im Privatkundensegment - der RWB International III* - zahlt rund 30 Prozent an die betreffenden Anleger aus.

"Die erfolgreichen Unternehmensverkäufe in unseren Portfolios halten weiterhin an. Wir freuen uns daher mit drei unserer Private-Equity-Dachfonds einen dreistelligen Millionenbetrag an unsere Anlegerinnen und Anleger auszahlen zu können", sagt Norman Lemke, Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. Im ersten Halbjahr 2023 hatte die RWB bereits acht Auszahlungen getätigt.

Die Fonds RWB International III und RWB Direct Return I leisten jeweils die dritte Auszahlung. Der RWB Direct Return II zahlt planmäßig im ersten Jahr der Liquidationsphase zum ersten Mal aus.

Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 150.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus der erfahrenste Anbieter Europas in diesem Kundensegment.Mehr unter: www.rwb-ag.de

*kurz für RWB Direct Return GmbH & Co. geschlossene Investment-KG i.L.

**kurz für RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG i.L.

***kurz für 3. RWB PrivateCapitalPLUSsystem GmbH i.L., 3. RWB PrivateCapital GmbH & Co. Beteiligungs KG i.L., RWB PrivateCapital GmbH & Co. Dritte Beteiligungs KG i.L.

