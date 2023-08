SPÖ-Bayr: Freiheit für Viktar Barushka!

SPÖ-Bereichssprecherin für Außenpolitik und globale Entwicklung fordert sofortige Freilassung der politischen Gefangenen in Belarus

Wien (OTS/SK) - Die gefälschten Präsidentschaftswahlen in Belarus vor drei Jahren und die darauf folgenden Repressalien gegenüber der belarussischen Bevölkerung haben internationale Empörung hervorgerufen. Die mutigen Menschen in Belarus haben sich seitdem unablässig für Demokratie, Menschenrechte und politische Freiheit eingesetzt, trotz der erschütternden Verletzungen ihrer Grundrechte und der systematischen Unterdrückung durch das Regime. "Alle politischen Gefangenen müssen sofort freigelassen werden. Die Achtung der Menschenrechte und der demokratischen Werte sind von grundlegender Bedeutung und wir stehen an der Seite des belarussischen Volkes in ihrem Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit“, erneuert Petra Bayr, Bereichssprecherin für Außenpolitik und globale Entwicklung des SPÖ-Parlamentsklubs, ihre Solidaritätserklärung. ****

Bereits im Jahr 2021 hat Petra Bayr im Rahmen der internationalen Solidaritätskampagne #WeStandBYyou, initiiert von Libereco Partnership for Human Rights, die Patenschaft für den belarussischen Aktivisten Viktar Barushka übernommen. Der damals 32-jährige Geschäftsmann wurde nach seiner Teilnahme an einem Sonntags-Protest festgenommen und von der Polizei schwer misshandelt. 12 Tage musst er nach der körperlichen und sexuellen Gewalt auf der Intensivstation medizinisch behandelt werden. Im Oktober 2020 wurde er erst zu fünf Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt und 2021 zu weiteren zwei Jahren. „Es schmerzte mich, zu hören, was Viktar Barushka durchmachen musste. Was mit ihm geschehen ist, entspricht nicht einem Rechtsstaat oder einer verantwortungsvollen Staatsführung. Menschen ihres Menschenrechtes auf freie Meinungsäußerung zu berauben, ist ein Beleg für ein repressives Regime, das abweichende Meinungen nicht respektieren kann, sondern seine Bürger und Bürgerinnen für politische Haltungen einsperrt. Alle politischen Gefangenen in Belarus müssen unverzüglich freigelassen werden, und ihre fragwürdigen Inhaftierungen müssen einer internationalen und unabhängigen gründlichen Untersuchung unterzogen werden“, erklärt Bayr.

Abschließend ruft Petra Bayr dazu auf, die Solidaritätskampagne #WeStandBYyou zu unterstützen und sich unter dem Hashtag #StandWithBelarus in den sozialen Medien zu engagieren, um die weltweite Aufmerksamkeit auf die Situation in Belarus zu lenken und ein Zeichen der Einheit und Unterstützung zu setzen. (Schluss) ts/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at