Bewegung für Österreich

Sporteln ohne Leistungsdruck! Die Initiative “Long Life bewegt Österreich” ist ein kostenloses Walk-, Lauf- und Radevent, das ohne Stoppuhr auskommt. Mehr als 30.000 Euro zu gewinnen.

Frankenmarkt (OTS) - Mit Freude walken, laufen oder radeln und dabei fit bleiben, lautet das Ziel. “ Die Mineralwassermarke schafft mit der Initiative Long Life bewegt Österreich eine attraktive Möglichkeit, Menschen in Bewegung zu bringen. Es geht dabei nicht um die besten Zeiten. Mitmachen, auf entspannte Weise Kilometer sammeln und damit seinem Körper Gutes tun, steht im Vordergrund. Als motivierende Draufgabe haben alle die gleiche Chance, einen elektrischen Fiat 500 zu gewinnen ”, beschreibt die Long Life-Marketingleiterin Regina Graef die Aktion.



Mitmachen ist ab sofort, jederzeit und kostenlos auf www.longlifebewegt.at bis 31. Oktober 2023 möglich.

Unter allen Teilnehmer:innen werden ein Scooter, ein KTM-E-Bike und ein schnuckeliger Fiat 500 E verlost. Die fleißigsten Starter:innen werden zusätzlich mit Hervis-Wertgutscheinen belohnt. Fürs Walken, Laufen und Radeln gibt es pro absolviertem Kilometer Bewegungspunkte, die für das Gesamtranking relevant sind.

“ Jede und jeder, kann ganz unkompliziert mitmachen. Es geht einfach nur mal darum, den ersten Schritt von der Couch zu machen ”, sagt David Tews, der das internationale Marketing verantwortet. In nur 2 Minuten ist man mit dem Smartphone startklar.

Kostenlos anmelden und mitmachen auf https://www.longlifebewegt.at



Zur Marke Long Life: natürliches Magnesium für Ihren Körper!

Mit seinem einzigartigen Magnesium- und Calciumgehalt ist Long Life eine wahre Kraftquelle, denn in Long Life sind natürliches Magnesium (201mg/l) und Calcium (270 mg/l) in hoher Konzentration und idealem Verhältnis enthalten. In Long Life müssen diese wichtigen Mineralstoffe nicht erst in Magen und Darm aus künstlichen Präparaten herausgelöst werden, sondern sind bereits im Wasser gelöst. Das verbessert die Aufnahmemenge und -geschwindigkeit entscheidend. Nahrungsmittel mit hohem Magnesiumgehalt und wenig Kalorien sind eine Seltenheit. Daher ist Long Life mit 201 mg Magnesium pro Liter besonders bei Gefahr des Elektrolytverlustes, zum Beispiel bei Schwangeren und Diabetikern, als natürlicher, kalorienfreier Elektrolytlieferant ausgezeichnet geeignet.

Aus dem Hause Starzinger, ein österreichisches Familienunternehmen seit 115 Jahren.Mehr dazu gibt’s auf: www.longlife.at oder 07684/64440

