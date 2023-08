GRAF BOBBY & BARON MUCKI im Spukschloß

Das Kult-Musical im GLORIA THEATER kommt wieder!

Wien (OTS) - IM GLORIA THEATER WIRD´S WIEDER KOMÖDIANTISCH UND MUSIKALISCH

Auf Grund des fulminanten Erfolgs aus der letzten Spielzeit stehen ab dem 16. September bis zum 15. Oktober 2023 wieder Publikumslieblinge wie Jazz Gitti, Claudia Rohnefeld, Reinhard Nowak, Dorian Steidl und Andreas Steppan auf der Bühne des Gloria Theaters.

Beste Unterhaltung garantiert !

GRAF BOBBY & BARON MUCKI im Spukschloß

Der Playboy und verarmte Graf Bobby und sein etwas schusseliger und ebenso abgebrannter Freund Baron Mucki haben ihr letztes Geld beim Hunderennen verjubelt. Um finanziell über die Runden zu kommen, verdingt sich das schräge Duo zunächst als Kellner in einer Nachtbar. Doch das Schicksal meint es scheinbar gut, denn plötzlich steht die Erbschaft eines Schlosses ins Haus. Das Fahrgeld verdienen sich die beiden Hallodris fröhlich singend in einem Nonnen-Chor. Doch spätestens beim Eintreffen auf dem frisch erworbenen Grundbesitz beginnt ein wahrer Irrsinn durch die Gemäuer zu geistern...

Umrahmt wird diese musikalische Komödie mit bekannten Schlagern wie: „Liebeskummer lohnt sich nicht My Darling“, „So richtig nett ist´s nur im Bett“ oder „Komm ein bisschen mit nach Italien“. Und wenn Jazz Gitti „Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann“ singt, bleibt kein Auge trocken.

WITZIG – FRECH – FLOTT ! Unterhaltung vom Feinsten !

