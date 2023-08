foodwatch Werbeschmäh des Monats August geht an das Nudelsalz von Bad Ischler

Gepresste Salz-Drops für Nudelwasser zum Wucherpreis

Wien (OTS) - Der foodwatch Werbeschmäh des Monats August geht an das Nudelsalz im Glas von Bad Ischler. Das Salz ist in Drop-Form gepresst und ermöglicht laut Hersteller „perfekt gesalzenes Nudelwasser“. Dieses Versprechen lässt sich Bad Ischler teuer bezahlen: Aufs Kilo gerechnet ist das Salz in Tropfen-Form 12 Mal teurer als das lose Bad Ischler Tafelsalz im Papierpackerl (1). Drinnen ist in beiden Fällen einfach: Steinsalz.

foodwatch hat bei Bad Ischler nachgefragt, wie es zu dem deutlich höheren Preis kommt, und folgende Antwort bekommen: Das Produkt sei neu auf dem Markt und die Herstellung der Drops aufwändig. Bei der Verpackung handle es sich um eine Premium-Verpackung aus hochwertigem Glas und die Abfüllung erfolge per Hand.

Für Heidi Porstner, Leiterin von foodwatch Österreich, rechtfertigt diese Antwort den Preis-Wucher nicht: „Ganz normales Salz in Tropfen-Form gepresst und dann um ein Vielfaches teurere verkauft: Da hat das Marketing von Bad Ischler ganze Arbeit geleistet. Für uns ein reiner Marketing-Gag und daher der foodwatch Werbeschmäh des Monats.“

Salz-Vergleich: Bild zum Download

(1) Für den Preisvergleich wurde der Spar Onlineshop herangezogen, abgerufen am 28.7.2023: Bad Ischler Tafelsalz 500 g: 0,59 € (1,18 €/kg), Bad Ischler Nudelsalz 20 Stück (280 g): 3,99 € (14,25 €/kg)





