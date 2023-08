Obst aus Privatgärten retten

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 19. August 2023, um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Früchte in Nachbars Garten am Baum verderben sehen - das hat Martin und Tobias Gram motiviert, etwas zu unternehmen. Sie sind als Obstretter im Bezirk Mödling in Niederösterreich unterwegs und sammeln in Privatgärten ungenutztes Obst und Gemüse und verarbeiten es vielfältig zu Marmeladen, Säften und vielen kreativen Produkten. Das wird verkauft. Eine vorbildhafte Initiative, bei der alles auch die kleinste Frucht verwertet und nicht verschwendet wird. Hunderte Kilo Obst werden gerettet, die aus unterschiedlichen Gründen von den privaten Gartenbesitzern und Gartenbesitzerinnen nicht geerntet werden können. Am Beispiel der Mirabellen - auch Kriecherl genannt - gibt es für die Serie „Genial gekocht - nachhaltig versorgt“ Tipps, wie sie verarbeitet werden können.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 19. August:

*Traum von der Alm

Der Oberösterreicher Andreas Pillichshammer aus Frankenmarkt möchte die aufgelassene Mondseer Hochalm, wo es keine Hütte oder Tiere mehr gibt, wieder aufbauen und bewirtschaften. Ein 300 Jahre altes, steirisches Holzhaus hat er dafür bereits abgetragen, um es auf den Almflächen zu errichten.

*Weltacker zum Nachdenken

In St. Michael ob Bleiburg in Kärnten zeigt ein sogenannter Weltacker symbolhaft, wie es um unsere Ressourcen und Lebensmittel bestellt ist, was produziert wird und wie viel davon genützt wird. Für jeden Menschen auf der Erde werden umgerechnet weltweit 2000 Quadratmeter Ackerfläche bestellt, auf der alles wachsen muss, was die Erde bietet.

*König Dachstein

Atemberaubendes Bergpanorama, Almen und kreative Bauernhöfe erleben wir am und um den höchsten Berg der Steiermark. Der Dachstein prägt Menschen und Landschaft und wird auch als König Dachstein bezeichnet.

*Harte Arbeit für Knoblauch

Wir sehen in Muthmannsdorf im südlichen Niederösterreich, wie viel Aufwand und Handarbeit der Knoblauchanbau bedeutet. Das erklärt, warum heimischer Knoblauch im Handel noch nicht so verbreitet ist und es viel ausländische Konkurrenz gibt.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572