Im Urlaub Gutes für die Umwelt tun. Die Hotelgesellschaft Valamar pflanzt zusammen mit ihren Gästen Bäume.

Als Valamar-Gast können Sie mit Ihrer Spende Bäume pflanzen, und so zum Schutz der heimischen Wälder beitragen.

Wien (OTS) - Das führende österreichische Hotelunternehmen in Kroatien, Valamar Riviera, kündigte die Fortsetzung der Nachhaltigkeits-Kampagne für das Pflanzen von Bäumen an.

Mit "Easy as one, two, tree" lädt Valamar seine Gäste dazu ein, für einen Baum zu spenden und so ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und zum Erhalt der Wälder in Kroatien beizutragen. Da fast 17% der Valamar-Gäste aus Österreich kommen, können auch Sie Teil dieser Initiative sein. Ziel für das Jahr 2023 ist es, weitere 8.000 Bäume zu pflanzen.

Beim Check-in und beim Check-out hat jeder Valamar-Gast die Möglichkeit, für das Pflanzen von Bäumen zu spenden – für jeden gespendeten Baum pflanzt Valamar einen weiteren. Alle Gäste der Valamar-Hotels, -Resorts und -Campinganlagen in den Top-Destinationen entlang der Adriaküste können seit 15. Juli bis zum 15. Oktober 2023 an der Aktion teilnehmen.

"Das zweite Jahr in Folge führen wir diese Aktion gemeinsam mit unseren Gästen durch, die von der Initiative und den Ergebnissen des letzten Jahres von 3.000 neuen Bäumen begeistert sind. Die Neutralisierung des CO2-Fußabdrucks ist eines der Hauptziele der Nachhaltigkeitsstrategie von Valamar, und diese Baumpflanz-Aktion ist ein Schritt in die richtige Richtung. Valamar hat den Ausstoß von Treibhausgasen in Scope 1 und 2 seit 2015 bereits um 67 % reduziert und investiert weiterhin in Energieeffizienz und erneuerbare Energiequellen", so Dr. Franz Lanschützer, Aufsichtsratsvorsitzender von Valamar.

Valamar kümmert sich in seinen Destinationen um 80.000 Bäume auf 530 Hektar, pflanzt jährlich über 1.000 Bäume und führt eine Reihe von Programmen zum Schutz der Adria durch. Als führendes Tourismusunternehmen in Kroatien ergreift Valamar aktiv Initiativen im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens, die darauf abzielen, neue Werte für Gäste, Mitarbeitende, die umliegenden Gemeinden und die Gesellschaft zu schaffen. Bis zum Jahr 2025 plant Valamar, die Kohlenstoffneutralität im ersten und zweiten Scope zu erreichen und wobei hierfür Investitionen im Wert von bis zu 50 Millionen Euro geplant sind.

Mehr Informationen auf https://esg.valamar-riviera.com/





Über Valamar Riviera

Valamar Riviera ist das führende Tourismusunternehmen in Kroatien in österreichischem Mehrheitsbesitz. Es empfängt seine Gäste in 38 Hotels und Resorts und 15 Camping-Resorts in bekannten Tourismusdestinationen in Istrien, auf den Inseln Krk, Rab und Hvar, in Makarska und Dubrovnik sowie in Obertauern. Als Trendsetter auf dem Gebiet der modernen Ferienhotellerie sind für Valamar Themen wie Nachhaltigkeit, Regionalität und soziale Verantwortung für ein authentisches Urlaubserlebnis von großer Bedeutung. Valamar Riviera ist führend im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens im Tourismus und wurde von der Financial Times in die prestigeträchtige Liste der europäischen Klimaführer für 2022 aufgenommen.

