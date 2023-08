Auch in den Ferien bestens versorgt: Mit GOURMET Kids schmackhaft und gesund durch den Sommer

In rund 50 Sommercamps in ganz Österreich sorgt GOURMET Kids in den Sommerferien für täglich frische Verpflegung.

Wien (OTS) - Feriencamps bieten Kindern aller Altersgruppen ein spannendes Programm mit Spiel, Spaß, Sport, Sprachen oder Kunst. Damit bei diesen vielfältigen Aktivitäten die Energie nicht ausgeht, braucht es auch ein schmackhaftes und nährstoffreiches Mittagessen. Das kommt immer öfter von GOURMET Kids, dem Spezialisten für gesundes Kinderessen. Heuer versorgt GOURMET Kids österreichweit rund 50 Feriencamps.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Sommercamps auch heuer wieder mit unseren erprobten Verpflegungsangeboten unterstützen dürfen. Als verlässlicher Partner für Kommunen, Jugendorganisationen und Veranstalter:innen von Feriencamps sorgen wir für ein gesundes Mittagessen während der Freizeit. So können Eltern darauf vertrauen, dass ihre Kinder auch während der Ferienzeit gut und ausgewogen versorgt sind“, so Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET Kids.

Für jedes Bedürfnis das Richtige

Als erfahrener Spezialist für Kindergarten- und Schulessen hat GOURMET Kids für jedes der mehr als 3.500 Kinder, die täglich in den Sommercamps versorgt werden, das richtige Menü – egal ob Mittagessen oder Lunchpaket für spannende Ausflüge. Die Auswahl ist auf die jeweilige Altersgruppe abgestimmt und vielfältig, auch bei speziellen Ernährungswünschen und -bedürfnissen. Mehr als die Hälfte der Speisen ist bereits vegetarisch und es gibt ein großes Angebot an gluten- und laktosefreien Speisen.

Täglich frisch und kindgerecht

Die Kindergerichte wie das Zartweizenrisotto, die bunte Bulgurpfanne, der BIO-Kidneybohnen-Burger oder die Gemüsebällchen mit Sesam-Panade werden täglich frisch und kindgerecht gekocht. Kindgerecht heißt bei GOURMET Kids: Rezepturen ganz auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet, mild gewürzt, mit wenig Zucker und Salz, ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsmittel, dafür aber mit vielen wichtigen Nährstoffen.

BIO-Zutaten aus Österreich

Damit die Zutaten möglichst frisch in die Kochtöpfe kommen, kauft GOURMET Kids regional und saisonal ein. Bereits 75% der Zutaten kommen aus Österreich, nur was es hier nicht gibt, bezieht GOURMET Kids aus anderen Ländern. Fleisch von Rind, Kalb, Schwein, Huhn und Pute kommt ausschließlich aus Österreich. Auch Milch, sowie Freilandeier werden ausschließlich heimisch eingekauft. Knackig-frisches Gemüse und Obst kommt vorwiegend aus dem Marchfeld und von BIO-Bäuerinnen und BIO-Bauern aus ganz Österreich. Als echter BIOnier kocht GOURMET Kids mit bereits über 50% Zutaten aus biologischer Landwirtschaft. Schon 140 Speisen sind zu 100% BIO.

GOURMET Kids ist erfahrener Spezialist für gesunde Kinderernährung. 2.700 Kindergärten und Schulen vertrauen auf die Expertise des Teams von GOURMET Kids, eine Marke von GOURMET. Nähere Informationen finden Sie auf der Website: www.gourmet-kids.at

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige, österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, zertifizierte BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. 1997 wurde das Unternehmen als erstes in der Branche Bio-zertifiziert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at

