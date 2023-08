Korosec: "Pensionist:innen sind ein wichtiger und rasch verfügbarer Expert:innenpool – für die Pflege und für alle anderen Branchen!"

Seniorenbund-Präsidentin fordert Abschaffung der Pensionsbeiträge für Arbeit in der Pension und mahnt, im Diskurs nicht Alte gegen Junge auszuspielen.

Wien (OTS) - Angesichts der aktuellen Diskussion um das Potenzial von Pensionist:innen zur Bekämpfung des akuten Fachkräftemangels in der Pflege unterstreicht Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec ihren Appell, den sie im heutigen Ö1-Mittagsjournal getätigt hat. „Wir haben einen Personalnotstand, der Pflegemangel ist akut. Darum müssen wir alle Gegenmaßnahmen, die infrage kommen, auch nützen. Senior:innen sind ein wertvoller Expert:innenpool, der auch rasch zur Verfügung stehen kann. Das gilt für alle Bereiche, aber auch besonders für die Pflege!“

Korosec für Abschaffung der Pensionsbeiträge für Arbeit in der Pension

Es gibt unzählige Pensionist:innen, die noch körperlich fit für sind und in der Pension (in geringem Umfang) weiterarbeiten wollen. Ihnen sollen alle Möglichkeiten dazu gegeben werden, fordert Korosec. „Das bedeutet auch, Arbeit in der Pension finanziell attraktiver zu machen, beispielsweise durch die Abschaffung der Pensionsbeiträge für Arbeit in der Pension oder andere Steuererleichterungen!“

Aktuell bleibt arbeitenden Pensionist:innen aufgrund der hohen Pensionsbeiträge von bis zu 22,8 Prozent nach Steuern etwas mehr als ein Drittel ihres Bruttoverdiensts. Die eingezahlten Beiträge wiederum erhöhen die Pension kaum. „Wer in der Pension arbeiten will und kann, für den muss es sich auch stärker lohnen!“, plädiert Korosec.

Korosec: „Nicht Alte gegen Junge ausspielen!“

Verdrängungseffekte am Arbeitsmarkt sieht Korosec durch die Attraktivierung von Arbeit in der Pension keine. „Eine pensionierte Fachkraft kann keine Stelle blockieren, für die Jüngere nicht qualifiziert sind. Außerdem wird so der Wissenstransfer gefördert, wenn jüngere Beschäftigte für einige Tage im Monat erfahrene Kolleg:innen zur Seite bekommen“, argumentiert sie.

„Anstatt Alte gegen Junge auszuspielen, müssen wir gemeinsam alle Möglichkeiten ausschöpfen, um dem akuten Fachkräftemangel zu begegnen. Gerade in der Pflege sind Blockadehaltungen verfehlt und kosten uns wertvolle Zeit!“, mahnt Korosec abschließend.

