JUNOS laden Plakolm zum Generationengerechtigkeits-Gipfel ein

Wotschke: "Den Worten müssen nun Taten folgen. Eine nachhaltige Pensionsreform ist längst überfällig."

Wien (OTS) - Überrascht reagieren die Jungen Liberalen NEOS auf das heute erschienene Interview mit Claudia Plakolm. In dem Interview bringt die Jugendstaatssekretärin eine JUNOS-Forderung in Spiel. "Wir freuen uns, dass Claudia Plakolm unsere Forderung nach einer Aktienpension ins Spiel bringt. Den Worten müssen nun Taten folgen, denn eine nachhaltige Pensionsreform im Sinne der jungen Generation ist längst überfällig", so JUNOS-Bundesvorsitzende Wotschke.

"Österreich braucht einen neuen Generationenvertrag. Wenn wir wollen, dass auch unsere Generation noch eine Pension erhält, braucht es jetzt mutige Reformen", so Wotschke. Wenig mutig finden die JUNOS jedoch, dass sich die Jugendstaatssekretärin zur konkreten Ausgestaltung nicht äußern will und sprechen daher eine Einladung zu einem Generationengerechtigkeits-Gipfel aus. "Wir haben eine Ausgestaltung für die Aktienpension und laden Claudia Plakolm zu einem Austausch ein. Wenn es um mehr Generationengerechtigkeit geht, teilen wir gerne unsere Konzepte", so JUNOS-Bundesvorsitzende Wotschke.

