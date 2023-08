Kleinunternehmen gehen bei 150€ Schulstart-Gutschein leer aus

Bundesregierung bevorzugt bei Teuerungsunterstützung abermals Handelsriesen statt KMU

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat das "Schulstartklar!"-Projekt mit einem 150-Euro-Gutschein für Familien mit Kindern, die Mindestsicherung oder Sozialhilfe beziehen, ins Leben gerufen. Die Verteilung erfolgt durch Caritas, Volkshilfe und Kinderfreunde. Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) begrüßt die Aktion und die Unterstützung für bedürftige Familien und die fast 25%ige Erhöhung des Schulstartgeldes. „Damit wird sozial schwächeren Familien, gerade in diesen schwierigen Zeiten der Teuerung, immens und gezielt geholfen!“, so Manfred Zaunbauer, Präsident des SWV Oberösterreich. Allerdings gibt es Kritik, da die Gutscheine nur bei den Unternehmen Libro und Pagro eingelöst werden können, die beide zur MTH Retail Group gehören. Dies führt zu Bedenken bezüglich der Konzentration der Fördermittel auf eine einzige Unternehmensgruppe. Der SWV fordert, dass auch kleinere Schulartikelhändler in die Liste der Einlösestellen aufgenommen werden sollten, um eine fairere Verteilung zu gewährleisten. Ein betroffener Schulartikelhändler zeigt Unverständnis dafür, warum kleinere Unternehmen nicht in die Aktion einbezogen werden.

SWV Österreich Präsident Christoph Matznetter: "Es ist inakzeptabel, dass die Entscheidung getroffen wurde, die Gutscheine lediglich bei Libro und Pagro einzulösen. Dies stellt einen offenen Angriff auf die regionalen, kleinen Unternehmen dar, die vom Schulstartverkauf abhängig sind. Diese einseitige Begünstigung der Handelsriesen verdeutlicht das fehlgeleitete Prioritäten-Setzen, bei dem die Schwächsten zu Gunsten der Starken geopfert werden. Eine gerechte Verteilung der Unterstützung ist dringend erforderlich, und diejenigen, die vorgeben, die Interessen der Kleinunternehmen zu vertreten, sollten sich schämen, so offensichtlich die Großen zu bevorzugen."





