Tierärztekammer: Am Weltkatzentag 2023 steht die Katzengesundheit im Mittelpunkt

Wien (OTS) - Der Internationale Tag der Katze wird alljährlich am 8. August begangen. „An diesem Tag möchten wir Tierärzt*innen im Besonderen die Themen Katzengesundheit und Tierschutz ins öffentliche Bewusstsein rücken. „Katzenfreunde und -besitzer*innen tragen gegenüber ihren vierbeinigen Lieblingen eine hohe Verantwortung – diese beginnt bei der entsprechenden Anschaffung des Haustieres, der artgerechten Haltung, der richtigen Ernährung bis hin zur regelmäßigen tiermedizinischen Versorgung.

„Es ist uns Tierärzt*innen auch ein großes Anliegen, potenzielle Tierhalter*innen darauf aufmerksam zu machen, sich die Anschaffung eines Haustieres bzw. einer Katze sehr gut zu überlegen. Tierhaltung kostet Geld! Man muss ein Budget für Futter, Tierarztbesuche und eventuelle Urlaubsunterbringungen berücksichtigen. Zudem ist die Entscheidung ein Haustier wie eine Katze zu halten, eine langfristige Entscheidung und hat große Auswirkungen auf den individuellen Alltag“, so Tierärztekammer-Präsident Mag. Kurt Frühwirth.



Katzen: Nicht nur das Aussehen zählt!

„Schon bei der Anschaffung raten wir davon ab, sich für eine Katze mit extremen Zuchtmerkmalen zu entscheiden. Bei diesen Tieren steht das Aussehen im Vordergrund – leider mit meist negativen Folgen. Einige Katzenrassen gelten mittlerweile als Qualzuchten, da die Tiere mit massiven gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Rassen, wie Perser-, Exotic Shorthair oder British Kurzhaar leiden unter ihren extrem kurzen Nasen. Diese verursachen Atemwegsprobleme, denn zu kurze Nasenschädel erhöhen signifikant den negativen Druck und den Widerstand in den oberen Atemwegen, wobei auch die Augen in Mitleidenschaft gezogen werden – die Katzen leiden dann unter ständigem Tränenfluss.

Die Scottish Fold wird mit einem Gen-Defekt gezüchtet - daher hat sie auch ihre abgeknickten Ohren. Was für manche Menschen vielleicht süß aussieht, hat für die Katze maßgebliche Konsequenzen: Die Gen-Mutation hat auch Auswirkungen auf weitere Körperstellen wie Knorpel oder das Skelett - schmerzhafte Bewegungsstörungen können die Folge sein.“

Leider würden viele Menschen noch zu wenig über die gesundheitlichen Folgen von Qualzuchtrassen Bescheid wissen, „daher möchten wir Tierärzt*innen an künftige Tierbesitzer*innen appellieren, sich rechtzeitig vor dem Kauf über die rassetypischen Merkmale und die eventuellen gesundheitlichen Probleme ausreichend zu informieren. Die Herkunft und Rasse des zukünftigen Vierbeiners sind wichtig und Voraussetzung für eine stabile Katzengesundheit! Nur mit dem nötigen Hausverstand kann Tierleid verhindert werden“, so Frühwirth abschließend.

