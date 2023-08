Los Angeles, Neapel, Sofia – ORF-Auslandsmagazin „WELTjournal“ präsentiert ab 9. August drei neue Städteporträts

Auftakt mit „Mein Los Angeles“ von Christophe Kohl um 22.30 Uhr in ORF 2; danach „WELTjournal +: Cheerleader – Akrobatik und Disziplin“

Wien (OTS) - Los Angeles, Neapel, Sofia – das ORF-Auslandsmagazin „WELTjournal“ setzt im Sommer seine erfolgreiche Serie von persönlichen Städteporträts der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten fort. Bereits zum elften Mal präsentieren sie „ihre Stadt“ auf die etwas andere Art und geben Einblick in ihren Arbeitsalltag. Den Auftakt macht am Mittwoch, dem 9. August 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 USA-Korrespondent Christophe Kohl mit einem Porträt der Zwölf-Millionen-Einwohner-Metropole Los Angeles an der amerikanischen Westküste. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr die Dokumentation „Cheerleader – Akrobatik und Disziplin“.

Die weiteren Stationen der diesjährigen „WELTjournal“-Städteporträts:

Am 16. August nimmt Italien-Korrespondentin Cornelia Vospernik die Zuschauerinnen und Zuschauer mit nach Neapel. Osteuropa-Korrespondent Ernst Gelegs führt am 23. August durch die bulgarische Hauptstadt Sofia. Mit den drei neuen Porträts umfasst die „WELTjournal“-Serie insgesamt bereits 47 Städteporträts.

WELTjournal: „Mein Los Angeles“ – von USA-Korrespondent Christophe Kohl

Kaum eine Stadt prägt die globale Pop-Kultur mehr als Los Angeles. Als Zentrum der Film-, Fernseh- und Musikindustrie ist die Zwölf-Millionen-Einwohner-Metropole an der amerikanischen Westküste Trendsetter in vielen Bereichen. Man kennt Stadtteile wie Hollywood, Beverly Hills oder Santa Monica aus zahlreichen Filmen. Doch die Stadt ist viel mehr als eine Spielwiese der Schönen und Reichen. USA-Korrespondent Christophe Kohl berichtet seit 15 Jahren regelmäßig für den ORF aus Los Angeles. In seinem Stadtporträt wirft er einen Blick hinter die Klischees und Kulissen Hollywoods und beleuchtet die extremen Blüten, die der Schönheits- und Jugendwahn in Los Angeles treibt. Und er zeigt auch, vor welche Herausforderungen Massenobdachlosigkeit und Klimawandel die zweitgrößte Stadt der USA stellen.

WELTjournal +: „Cheerleader – Akrobatik und Disziplin“

Cheerleader, die mit Tanz und Akrobatik Football-Mannschaften bei Wettkämpfen anfeuern, sind Ikonen der US-amerikanischen Kultur. Jedes Wochenende begeistern ihre gewagten akrobatischen Darbietungen Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner bei Football- und Basketballspielen. Längst ist Cheerleading vom hübschen Beiwerk zu einem eigenen Leistungssport mit höchsten Anforderungen geworden. Für viele amerikanische Mädchen ist es eine Eintrittskarte für die Universität, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Doch nach zahllosen sexuellen Übergriffen von Trainern wird die Cheerleader-Kultur (mit ihren kurzen Röckchen und viel nackter Haut) zunehmend hinterfragt. „WELTjournal +“ begleitet einige Mädchen auf ihrem steinigen Weg zum Erfolg, der auch große Opfer und eiserne Disziplin erfordert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at