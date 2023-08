Weltkatzentag: Tierschutz Austria teilt Tipps für angehende Katzenbesitzer

Katzenopa Giuseppe, Katzendame Angora und viele weitere Stubentiger aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten noch ein liebevolles Zuhause

Vösendorf (OTS) - Katzen zählen zu den beliebtesten Haustieren der Österreicher. Bevor man sich jedoch eine Samtpfoten in die Wohnung oder ins Haus holt, sollten einige Dinge beachtet werden, um den Stubentigern eine angenehme Eingewöhnungsphase zu ermöglichen und das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier harmonisch zu gestalten. Tierschutz Austria nutzt den diesjährigen Weltkatzentag am 08. August, um einige Tipps zu geben, welche Dinge zu beachten sind, wenn man sich einen Stubentiger nach Hause holt.

Freiraum geben: Katzen brauchen besonders in der ersten Zeit Raum für sich. Schaffen Sie Rückzugsmöglichkeiten und gemütliche Plätze, an denen sich Ihre Katze entspannen kann. Wichtig ist auch, in größeren Wohnungen oder Häusern erst mal nur eine begrenzte Fläche zum Eingewöhnen geben und nach und nach der Katze mehr Raum zum Kennen lernen öffnen.

Vorsicht bei Fenstern: Da Katzen sehr neugierig sind, ist ein Katzengitter wichtig, damit sie nicht aus dem Fenster klettern und abstürzen können. ACHTUNG: gekippte Fenster sind dabei genauso gefährlich für die Vierbeiner, da sie leicht eingeklemmt werden und sich schwere Verletzungen zuziehen können.

Klettermöglichkeiten: Katzen sind von Natur aus geschickte Kletterer. Um ihren Instinkten gerecht zu werden, ist es ratsam, ihnen ausreichend Gelegenheiten zum Klettern zu bieten. Kratzbäume und Kletterelemente sorgen nicht nur für Bewegung, sondern auch für geistige Anregung und Entspannung.

Spielzeug zur Verfügung stellen: Die flauschigen Fellnasen spielen für ihr Leben gerne, dabei machen ihnen Federangeln, Bälle aber auch interaktive Spiele, bei denen sie zum Beispiel ihr Futter suchen können, besonders viel Freude. Babykatzen sind um einiges verspielter als erwachsene Katzen, somit ist hier ein ausreichendes Angebot an Spielzeug, am besten aus verschiedenen Materialen, zu empfehlen.

Katzenklo: Die meisten Freigänger nutzen, wenn sie zu jeder Tageszeit ins Freie können, kein Katzenklo mehr. Trotzdem sollte man zumindest eines zur Verfügung stellen, da Katzen sehr gerne die Wahl haben und gerne auch trennen, auf welcher Toilette sie welches Geschäft erledigen. Bei reinen Stubentigern sollte, falls nur ein Katzenklo vorhanden ist, besonders auf eine regelmäßige Reinigung geachtet werden, um jeglichen Gestank zu vermeiden.

Der sanfte Katzenopa Giuseppe

Giuseppe ist ein 15-jähriger Stubentiger, der seit Anfang 2023 im Tierschutzhaus Vösendorf auf ein neues Zuhause wartet. Der Katzenopa ist ein Einzelgänger, weshalb er nur allein vermittelt wird. Die arme Samtpfote leidet an einer Niereninsuffizienz, daher benötigt er spezielles Nierenfutter. Giuseppe ist ein Wohnungskater, der sich auf ein liebevolles Zuhause bei tierlieben Menschen freut.

Die außergewöhnliche Katzendame Angora

Die 11-jährige Katzendame Angora wartet schon seit November 2022 im Tierschutzhaus Vösendorf auf eine liebevolle Familie. Ursprünglich ist Angora aus Kroatien. Von dort kam sie über eine Partnerorganisation zu Tierschutz Austria. Leider musste der jungen Samtpfote die Ohren amputiert werden, jedoch schränkt sie das in ihrem Alltag nicht ein. Die zutrauliche und verschmuste Angora freut sich auf ein liebevolles Zuhause in einem Haus oder in einer Wohnung ohne Freigang.

