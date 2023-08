Bis zu 903.000 bei ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Halbzeit

Folge sechs am 14. August um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ weiterhin auf Erfolgskurs: Die bereits fünfte von insgesamt zehn neuen Ausgaben dieses Sommers wollten sich gestern (7. August 2023) bis zu 903.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nicht entgehen lassen. In Schnitt waren zur Staffelhalbzeit 876.000 Personen dabei, der Marktanteil in der Sehergruppe 12+ lag bei 33 Prozent. In den jungen Zielgruppen E-29 und E-49 wurden Marktanteile von 16 und 20 Prozent erreicht.

Stark ist nach wie vor auch die zeitversetzte Nutzung des ORF-Kultformats: Nach endgültiger Gewichtung der Teletest-Daten (inklusive Nachnutzung sieben Tage nach der Ausstrahlung) liegt die Durchschnittsreichweite der bisher gänzlich ausgewerteten dritten „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Folge bei 996.000 (vs. linear 937.000), der Spitzenwert lag bei 1.044.000. Zusätzlich verzeichneten die ORF-2-Servicewiederholungen in der Nacht sowie am Samstagnachmittag durchschnittlich 59.000 bzw. 98.000 Zuseherinnen und Zuseher. Via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) erzielte die dritte Sendung insgesamt eine Durchschnittsreichweite von 31.400 (live und als Video-on-Demand). Die endgültigen Daten der vierten Sendung liegen erst im Laufe des heutigen Tages vor.

Die nächste, bereits sechste „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Ausgabe der bereits 27. Saison mit weiteren sechs Single-Damen und -Herren auf Partnersuche steht am Montag, dem 14. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Programm.

Nach der TV-Ausstrahlung sind die Sendungen der aktuellen Staffel – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sieben Tage via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Dacapo-Termine gibt es samstags um 13.30 Uhr in ORF 2 bzw. um 12.15 Uhr in 3sat.

Fans der beliebten TV-Partnerbörse der etwas anderen Art finden alle bisherigen Staffeln von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenfalls dort abrufbar ist die Dokumentation „20 Jahre Liebesg’schichten und Heiratssachen – Das Geheimnis des Erfolgs“ aus dem Jahr 2016, die sich auf die Suche nach dem Phänomen des Erfolgsformats begibt.

