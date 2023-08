20 Jahre Acousticclub zeigen: Wiens junge Musikszene sprüht vor Leben

Wien (OTS) - Der Acousticclub der WIENXTRA-Soundbase feierte Montagabend das 20-jährige Jubiläum im Theater am Spittelberg. 8 wunderbare Acts sorgten für berührende Gänsehautmomente. Der Acousticclub zählt zu einer der besten offenen Bühnen der Stadt und bestärkt junge aufstrebende Singer, Songwriter und Bands live vor Publikum zu performen.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr gratuliert herzlich: „Offene Bühnen bieten besonders jungen Menschen die Möglichkeit ihr künstlerisches Schaffen einem Publikum zu präsentieren und mit Kunst auch ihre persönlichen Anliegen sichtbar zu machen. Ich wünsche dem Acousticclub noch viele weitere Jahre und wunderbare Acts von jungen Menschen, die bewegen und immer wieder aufs Neue zum Träumen und Nachdenken anregen.“

Heimathafen für junge Musiker_innen

Wer glaubt, Wien mangle es an musikalischen Nachwuchstalente, wird spätestens beim Acousticclub der WIENXTRA-Soundbase eines Besseren belehrt. Als eine der besten offenen Bühnen der Stadt, präsentiert der Acousticclub jeden Monat das Schaffen von jungen Musiker_innen zwischen 13 und 26 Jahren. Jeder Acousticclub ist ein einzigartiges Konzerterlebnis mit neuen Gesichtern der jungen österreichischen Musikszene. Für viele der teilnehmenden Künstler_innen ist es der erste Auftritt vor Publikum – für einige aber sicherlich nicht der letzte.

„Der Acousticclub ist keine Talenteshow, wo bewertet wird wer der beste Act des Abends war.“, betont Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA. „Wer den Mut hat raus aus dem Proberaum und zum ersten Mal live vor Publikum zu performen, erhält hier Beifall und Bestärkung. Es ist wie ein Abend unter Freund_innen.“, so Schüchner.

Jede_r fängt mal klein an

Beim Acousticclub machten einige österreichische Musikgrößen wie Julian le Play oder Verena Doublier, Sängerin des österreichischen Musikduos Wiener Blond erste Bühnenerfahrungen, auch Johannes Sumpich aka Josh. und Ohrwurm Cordula Grün-Performer und auch Bassist Hanibal von 5/8erl in Ehr‘n oder Sängerin und Songwriterin Mira Lu Kovacs und über 1.500 weitere, wunderbare Acts. Seit 20 Jahren ist der Acousticclub Heimat für junge Musiktalente.

Der Acousticclub ist für junge Performer_innen eine wunderbare Möglichkeit in einem wertschätzenden Rahmen aufzutreten und Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen. Das Publikum bekommt dabei junge Acts zu hören, neue Stimmen, schöne und schräge Songs und lernt vor allem neue Gesichter der Wiener Musikszene kennen. Wer ein besonderes Event besuchen möchte, ist bei dieser Open Stage genau richtig.

Live-Kunst mit Gänsehautfaktor

Der Acousticclub von WIENXTRA-Soundbase präsentiert junge Musiker_innen und Bands im Alter zwischen 13 und 26 Jahren. Je zehn Minuten haben die Künstler_innen Zeit, um mit ihrer Musik auf der Bühne zu überzeugen. Das Genre ist egal, Hauptsache ihre Musik ist unplugged, also ohne elektronische Hilfsmittel und Verstärker. Stattdessen live Stimmen, Akustikgitarren, Ziehharmonika, Kontrabasse etc. Die Teilnahme und der Auftritt sind kostenlos. Die Open Stage findet jeden 1. Montag im Monat statt. Von Februar bis April im Ateliertheater und von Juni bis Dezember ist der Acousticclub im fantastischen Theater am Spittelberg einquartiert.





