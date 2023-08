Dreame stellt den Saugroboter L10 Prime mit verbesserter Mopp-Reinigungstechnologie vor

Berlin (ots/PRNewswire) - Nach einer erfolgreichen Serie innovativer Freihand-Sauglösungen hat Dreame Technology, ein führender Hersteller innovativer Verbraucherprodukte, der sich auf intelligente Haushaltsgeräte mit der weltweit führenden Motortechnologie mit höchsten Drehzahlen konzentriert, den jüngsten Neuzugang seiner Reinigungsroboter-Produktpalette vorgestellt: den L10 Prime. Der L10 Prime ist eine Weiterentwicklung des W10. Er kombiniert die Leistung eines Premium-Staubsaugers mit der Vielseitigkeit eines Wischmopps in einem automatisierten und praktischen All-in-One-Gerät. Der L10 Prime, der am 8. August auf südwesteuropäischen Märkten eingeführt wird, wird die Haushaltsreinigung mit seiner unübertroffenen Effizienz und seinem Komfort neu definieren.

Verbesserte Moppreinigungs- Technologie

Der L10 Prime wechselt selbstständig zwischen den verschiedenen Reinigungsmodi und passt sich mit einer 7-mm-Selbsthebefunktion an unterschiedliche Oberflächen an – ein Beweis für seine Vielseitigkeit. Ein Rotationsmopp in Verbindung mit einem Druckschrubber nimmt Flecken, verschüttete Flüssigkeiten und unsichtbare Körner effektiv auf, so dass Hartholzböden poliert und Teppiche fleckenlos werden. Das garantiert optimale Ergebnisse.

2. 5 - Liter - Wassertank für unterbrechungsfreies Reinigen

Haben Sie Angst, ständig den Tank nachfüllen zu müssen? Keine Sorge! Dank des Selbstbefüllungssystems ist der L10 Prime mit seinem großzügigen 2,5-Liter-Tank jederzeit aufgefüllt und ermöglicht stundenlanges, ununterbrochenes Reinigen. Die abnehmbare Noppenbodenplatte und die Selbstreinigungsfunktion machen die Wartung unglaublich einfach.

Kompromisslose Saugkraft

Hinter seinem unscheinbaren Äußeren verbirgt sich eine außergewöhnliche Hausarbeitsleistung. Der L10 Prime ist ein unauffälliger Staubsauger mit einer starken 4.000-Pa-Saugleistung und einer bürstenlosen Gummiwalzenbürste, die verstreute Haare und Schmutz mühelos entfernt.

Kaufinformationen

Das L10 Prime-Paket enthält alles, was Sie brauchen, um Ihr Haus auf Vordermann zu bringen:

1x Goldstandard-Reinigungsroboter

1x Basisstation für das Aufladen rund um die Uhr

1x Seitenbürste für die Ecken

2x Wischpolster (vormontiert)

2x Wischpolster-Halterung

1x Netzkabel

1x Bedienungsanleitung

Der L10 Prime wird ab dem 8. August 2023 in den offiziellen Amazon-Shops von Dreame in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien zum Online-Kauf verfügbar und kurz darauf auch in Filialen vor Ort erhältlich sein.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des Amazon-Shops von Dreame: Amazon-Shop Dreame Deutschland Amazon-Shop Dreame Frankreich Amazon-Shop Dreame Italien Amazon-Shop Dreame Spanien

Informationen zu Dreame

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein Hersteller innovativer Verbraucherprodukte, der sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Philosophie verfolgt, den Alltag durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf: https://de.dreametech.com/.

