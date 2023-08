Torjagd im Gemeindebau: Projekt HEIMSPIEL geht in die dritte Saison

Erfolgreiche Zwischenbilanz: Bislang fast doppelt so viele Kinder wie im Vorjahr mit dabei!

Wien (OTS) - Heuer starteten Wiener Wohnen und SOS-Kinderdorf bereits zum dritten Mal die HEIMSPIEL-Saison in zwei städtischen Wohnhausanlagen. Gekickt wird abwechselnd an zwei unterschiedlichen Standorten: in der Heimspiel-Arena 1, am Kapaunplatz 10 – im Hof und in der Heimspiel-Arena 2, am Rennbahnweg 27 – im Ehrenhof.

„Genauso wie beim Mannschaftssport ist es auch im Gemeindebau wichtig sich als Team zu verstehen. In beiden Fällen kommt dem sozialen Miteinander eine entscheidende Rolle zu. Akzeptanz, Fairness und Füreinander einstehen sind der Schlüssel zum Erfolg – am Platz und in der Stiege. Mit dem Projekt HEIMSPIEL ermöglichen Wiener Wohnen und die SOS-Kinderdörfer bereits unseren jüngsten Bewohner*innen dieses soziale Miteinander spielerisch zu erleben. Es freut mich sehr, dass das die Kinder-Fußballspiele aufgrund des großen Erfolges in die Verlängerung gegangen ist und bereits zum dritten Mal in Wiens Gemeindebauten ausgetragen werden“, sagt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Wir möchten mit dem Projekt HEIMSPIEL mehr Spielraum für Kinder in ihrer direkten Umgebung etablieren und freuen uns schon auf einen fußballreichen Sommer“, sagt Thomas Fryd, Pädagogischer Leiter bei SOS-Kinderdorf und Leiter von HEIMSPIEL.

Begeisterte Kinder und erfolgreiche Zwischenbilanz

Nach den ersten sieben Spieltage kann bereits eine positive Zwischenbilanz gezogen werden – mit 182 Kindern waren fast doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum zum Vorjahr (98) dabei. Auch 27 fußballbegeisterte Erwachsene sind bislang bei der diesjährigen Heimspiel-Saison aufgelaufen. Auch die Resonanz und das positive Feedback der Kinder ist groß: „Wann kommt ihr wieder?“ – „Darf mein Papa mitspielen?“ „Ich komme jedes Mal!“ – „Könnt ihr auch mal in meine Siedlung kommen?“ – „Ich hole noch schnell meine Freunde!“ - „Eigentlich spiele ich kein Fußball, aber heute beim Heimspiel hat das Spaß gemacht!

Fußball wie die Großen im mobilen Stadion

Viel Platz braucht’s zum Fußballspielen nicht und Kinder versetzen sich gerne in die Rolle von echten Profis. Beim HEIMSPIEL bringen Pädagog*innen des SOS-Kinderdorfes ein mobiles Fußballstadion, bestehend aus 6 Bankerln, 2 Toren und 4 Zuschauerbänken, direkt in die Wohnsiedlungen, um mit Kindern zwischen 4 und 10 Jahren Fußball zu spielen. Auf niederschwellige Weise werden Kinder dabei unterstützt, sich ihre Spielräume zurückzuerobern. Wiener Wohnen und das SOS Kinderdorf wurden 2022 mit dem Wiener Gesundheitspreis in der Kategorie „Gesund in Grätzl und Bezirk“ ausgezeichnet.



Ausgezeichnete Fußball-Idee aus Graz

Das Projekt HEIMSPIEL ist 2019 in Zusammenarbeit von der Stadt Graz und SOS-Kinderdorf entstanden. 2019 gewann SOS-Kinderdorf damit den ÖFB Social Football Award der Kategorie Inklusion. 2020 wurde HEIMSPIEL außerdem mit dem UEFA Children Award ausgezeichnet.

Standorte & weitere Termine

Gespielt wird von 15. Juni bis 21. September abwechselnd in Wien Brigittenau am Kapaunplatz 10 und in Wien Donaustadt am Rennbahnweg 27, jeweils donnerstags von 16:00 bis 18:30 Uhr. Betreut werden die Kinder dabei von Pädagog*innen von SOS-Kinderdorf.

Heimspiel-Arena 1: Kapaunplatz 10, Donnerstag: 10.08. | 24.08. | 07.09. | 21.09.

Heimspiel-Arena 2: Rennbahnweg 27, Donnerstag: 17.08. | 31.08. | 14.09.

