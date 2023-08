"Kommunale Sommergespräche" in Bad Aussee: Zwischen Solidarität und Resilienz

Gemeindebund und Kommunalkredit laden zur kommunalen Denkfabrik von 31. August bis 1. September ein

Wien (OTS) - Von 31. August bis 1. September 2023 laden der Österreichische Gemeindebund und die Kommunalkredit zu einem Austausch über die Themen Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und Infrastruktur nach Bad Aussee ein. Unter dem Motto „Unsere Welt. Zwischen Solidarität und Resilienz.“ diskutieren bei den Kommunalen Sommergesprächen wieder zahlreiche Expert:innen, Politiker:innen, kommunale Vertreter:innen und internationale Gäste über Politik mit Verantwortung, Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt, Verantwortung der Gesellschaft und die Aufgaben der Infrastruktur.



„Die Kommunalen Sommergespräche sind jedes Jahr ein Fixpunkt im Kalender vieler kommunaler Vertreterinnen und Vertreter. Wir freuen uns auf neue Denkanstöße, die eine breitere Perspektive auf die Herausforderungen der Zukunft eröffnen und den Alltagsblick weiten. Mit den vielen unterschiedlichen Formaten und Themen ist für jeden etwas dabei. Wir freuen uns auch ganz besonders darauf, mit hochkarätigen Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik über aktuelle Themen in den Gemeinden zu diskutieren, Good-Practice-Beispiele mitzunehmen und auf das Netzwerken abseits der inhaltlichen Vorträge“, so Gemeindebund-Vizepräsidentin Andrea Kaufmann und Gemeindebund-Vizepräsident Erwin Dirnberger.



Zu den Impulsgeber:innen bzw. Diskutant:innen zählen unter anderem Bundesministerin Karoline Edtstadler, Staatssekretärin Claudia Plakolm, Kardinal Christoph Schönborn, Bundesrats-Präsidentin Claudia Arpa, der ehemalige Vizekanzler und Bundesaußenminister Deutschlands, Sigmar Gabriel, WIFO-Chef Gabriel Felbermayr, die Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch Edlmayr, die UN-Energy-Vorsitzende Damilola Ogunbiyi, APG-Vorstand Gerhard Christiner, Daniel Landau von YesWeCare, IV-Vizegeneralsekretär Peter Koren, ehemaliger Vizekanzler und EFSI-Direktor Wilhelm Molterer, Billa-Vorstand Harald Miessner, Post-Generaldirektor-Stv. Walter Oblin, Momentum-Chefin Barbara Blaha, Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer, Bernhard Heinzlmaier vom Jugendkulturforschungsinstitut uvm.



Die international besetzte Teilnehmerschaft erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Impulsvorträgen, Podiumsdiskussionen und Schwerpunktforen. Hier stehen dieses Jahr die Themen Personalmanagement, Regionalität in der Wirtschaft, Förderungen und Infrastrukturen im Fokus. Die Kommunalen Sommergespräche wurden 2005 vom Österreichischen Gemeindebund gemeinsam mit der Kommunalkredit initiiert, um Gemeinden inhaltliche Impulse zu geben, neue Ideen und Lösungsansätze zu bieten und sich zu vernetzen.



Für Medienvertreter:innen ist die Teilnahme kostenlos. Programmdetails finden Sie auf der Homepage der Kommunalen Sommergespräche: www.sommergespraeche.at.

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.082 der insgesamt 2.093 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.



