REMINDER - morgen 9.8.: Pressegespräch NACHBAR IN NOT- Bilanz und Ausblick „Hilfe für die Ukraine“

NACHBAR IN NOT-Vorstand Andreas Knapp zieht direkt nach seiner Ukraine-Reise gemeinsam mit Vorstand Michael Opriesnig und Lisa Zuckerstätter vom ORF Bilanz über 1,5 Jahre Ukraine-Hilfe.

Wien (OTS) - Als am 24. Februar 2022 um 4 Uhr früh Millionen Menschen in der Ukraine aus dem Schlaf gerissen wurden und in den folgenden Tagen fliehen mussten, rechnete kaum jemand damit, dass nach über 500 Tagen noch immer Krieg und Gewalt wüten und das Leben der Menschen vor Ort bedrohen.

Noch am 24. Februar starteten der ORF und NACHBAR IN NOT einen Spendenaufruf, um der notleidenden Bevölkerung in der Ukraine zu helfen. Dank der überwältigenden Solidarität und Spendenbereitschaft der österreichischen Bevölkerung konnte der Hilfseinsatz von NACHBAR IN NOT unmittelbar nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine anlaufen. Die Hilfe aus Österreich kommt rasch und direkt bei den Menschen in der Ukraine an und reagiert dabei immer auf aktuelle Bedürfnisse.

Was derzeit in der Ukraine besonders benötigt wird, welche Bilanz NACHBAR IN NOT nach fast 1,5 Jahren Hilfseinsatz in der Ukraine und den Nachbarländern zieht, und wie es in den kommenden Monaten weitergeht, berichten die NACHBAR IN NOT-Vorstände Andreas Knapp und Michael Opriesnig sowie Lisa Zuckerstätter, Leitung Humanitarian Broadcasting ORF.

Datum: 09.08.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: ORF Funkhaus, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien, Österreich

Gesprächspartner*innen:

Andreas Knapp, Auslandshilfegeneralsekretär der Caritas Österreich und Vorstandsvorsitzender von NACHBAR IN NOT ist am 7.8. von einem Einsatz in der Ukraine zurückgekehrt und berichtet aus erster Hand, wie es den Menschen geht und was Sie derzeit am dringendsten benötigen.

Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes und Vorstand von NACHBAR IN NOT zeigt auf, wie sich die Hilfe aus Österreich – u.a. mit Mitteln der Bundesregierung aus dem Auslandskatastrophenfonds – in 1,5 Jahren entwickelt hat und wo sie heute steht.

Lisa Zuckerstätter, Leitung Humanitarian Broadcasting ORF, gibt einen Überblick, wie der ORF die „Hilfe für die Ukraine“ seit Februar 2022 unterstützt.

