Weiterentwicklung des Wiener Begleitprogramms für Neuzugewanderte: Fokus auf Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten

Gelungene Integration durch Ausbau von digitalen und mehrsprachigen Informationsangeboten

Wien (OTS) - Rund 250 neu zugewanderte Wienerinnen und Wiener besuchen monatlich den Info-Modul-Tag von StartWien in der Volkshochschule Favoriten am Arthaberplatz. Bei einem Info-Modul-Tag wird in 15 unterschiedlichen Sprachen das Orientierungswissen über den österreichischen Arbeitsmarkt, das Aufenthaltsrecht oder das Bildungs- und Gesundheitssystem vermittelt. Eine von der Stadt Wien bei der Wirtschaftsuniversität Wien beauftragte Expertise unterstreicht einerseits die Bedeutung des Angebots und zeigt andererseits Handlungsfelder für Weiterentwicklungen auf.

Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr betont die Wichtigkeit evidenzbasiert zu handeln: „Mit dem professionellen Angebot von StartWien ermöglichen wir zugewanderten Menschen möglichst schnell eine Perspektive und Orientierung zu erhalten. Eine vernünftige Integrationspolitik achtet auf die stetige Veränderung einer vielfältigen Gesellschaft und folgt Fakten. Daher wissen wir, dass Verständigung durch Sprache, Toleranz und Arbeit wichtige Grundpfeiler für gelungene Integration sind.“

Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte

Beim StartWien-Info-Modul-Tag wird ab Herbst ein neues Modul mit dem Titel „Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte“ angeboten. Wie in der Expertise der Wirtschaftsuniversität angeregt, werden in diesem Info-Modul kulturell-emotionale Themen interaktiv mit den Teilnehmer*innen erarbeitet und besprochen. Inhalte werden u. a. rechtliche und soziale Gleichstellung von Mann und Frau, gesellschaftliche und politische Partizipation und Menschenrechte und Demokratie sein. Diese Weiterentwicklung des Modul-Angebots entspricht auch den Erwartungen der Wiener*innen an eine gelungene Integration. Neben dem Erlernen der deutschen Sprache zeigte eine jüngst veröffentlichte Studie von SORA, dass es den Wiener*innen an zweiter Stelle um Toleranz geht.

Weiterentwicklung StartWien

„Die Menschen, die heute nach Wien zuwandern bringen zum Teil ganz andere Potentiale und Erwartungen mit nach Wien, als Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten nach Wien gekommen sind. Deswegen werden auch die Angebote unserer Abteilung stetig weiterentwickelt. Die Expertise der Wirtschaftsuniversität gibt uns hier zusätzlich wertvolle Anregungen“, sagt Theodora Manolakos, Leiterin der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien.

Am Ausbau und einer Weiterentwicklung dieses erfolgreichen Programms wird derzeit intensiv gearbeitet. Neben inhaltlichen Neuerungen, wie dem Modul „Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte“, wurden bereits die digitalen und mehrsprachigen Informationsangebote ausgebaut sowie die Inanspruchnahme des Sprachgutscheines niederschwelliger gestaltet.

Expertise StartWien als zentrale Integrationsmaßnahme für Neuzugewanderte in der Stadt Wien zum Download unter https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/startwien-studie.pdf

