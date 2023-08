ARBÖ: Prominentes Test-Spiel und verlängertes Wochenende oder wo am meisten Geduld gefragt sein wird

Wien (OTS) - Das Verkehrsgeschehen im Laufe der Woche und am Wochenende wir laut ARBÖ durch zwei wesentliche Ereignisse geprägt. Am Mittwoch, 09.08., testet der FC Salzburg gegen einen prominenten Gegner. Maria Himmelfahrt, am 15.08., beschert ein verlängertes Wochenende.

Am Mittwoch, den 09.08.2023 kommen die Fans vom FC Red Bull Salzburg auf Ihre Kosten. Der österreichische Serien-Fußball-Meister tritt ab 19 Uhr in der heimischen Bullen-Arena gegen den Football Club Internazionale Milano, kurz Inter Mailand, an. Obwohl das Spiel gegen den Finalisten der UEFA-Champions-League nur ein Testspiel ist, wird die Arena mit rund 30.000 Sitzplätzen ausverkauft oder zumindest sehr gut gefüllt sein. Vor dem Spielbeginn werden Staus rund um das Stadion, unter anderem auf der Europastraße und auf der Westautobahn (A1) vor den Ausfahrten Kleßheim und Siezenheim sowie zwischen dem Knoten Salzburg und Salzburg-Mitte nicht ausbleiben. Der Abendverkehr wird das seinige zu den Verzögerungen beitragen. „Die 2.070 Parkplätze rund um das Stadion werden nicht alle zur Verfügung stehen und diejenigen, die zugänglich sind, werden schnell belegt sein. Als Stellplatz-Alternativen kommen die Parkplätze am Messegelände am P-Doc in Frage. Von dort verkehrt ein kostenloser Shuttle-Bus“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten. Öffentlich ist die Bullen-Arena via Bahn und 10-minütigem Fußweg über die Ausstiegstelle „Salzburg Taxham Europark“ oder via Salzburger-Verkehrsbetriebe mit den Buslinien 9 und 12 erreichbar.





Zwtl.: „Maria Himmelfahrt“ beschert verlängertes Wochenende und Staus

Der Feiertag, am 15.08.2023, beschert den meisten Österreicherinnen und Österreichern mit einem Urlaubs- oder Zeitausgleichstag ein verlängertes Wochenende. In einer ähnlichen Situation sind auch die Einwohner der deutschen Bundesländer Bayern, und Saarland und Italiens sowie von Liechtenstein.

Die ARBÖ-Experten erwarten am verlängerten Wochenende 3 Reisewellen. Die erste wird erfahrungsgemäß am Freitag ab den frühen Nachmittagsstunden bis in den Abend rollen. Hauptbetroffen werden die Stadtausfahrten aus den Großstädten und die Transitrouten im Osten des Landes sein. Vor allem auf der Mühlkreisautobahn (A7) im Stadtgebiet von Linz, der Ostautobahn (A4) im Baustellenbereich bei Bruck/Leitha, der Pyhrnautobahn (A9) zwischen Übelbach und dem Knoten Graz, die Südautobahn (A2) zwischen Wien und Wiener Neustadt, der Südosttangente (A23), im gesamten Verlauf sind die längsten Staus zu erwarten. Aber auch auf so mancher Stadtausfahrt wie die Altmannsdorfer Straße und die Triester Straße sowie die Westausfahrt in Wien, die Wiener Straße in Linz, die Meran- und Plüddemanngasse in Graz sowie Vogelweiderstraße in Salzburg wird sich ein ähnliches Bild zeigen.

Am Samstag wird durch den Urlauberschichtwechsel und den Aufbruch in Richtung Süden auf den Transitrouten in Kärnten, Salzburg, Steiermark und Tirol einiges an Geduld gefragt sein. Die „üblichen Verdächtigen“ in der Stauberichterstattung sind laut Erfahrungen des ARBÖ die folgenden Strecken:

Brennerautobahn (A13), zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg bzw. zwischen dem Brenner und der Mautstelle

Fernpaßstrecke (B179), vor allem im Großraum Reutte vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen

Innkreisautobahn (A8) vor der Grenz Suben und vor dem Baustellenbereich bei Ried im Innkreis

Karawankenautobahn (A11), vor dem Karawankentunnel

Pyhrnautobahn (A9), in den Baustellenbereich bei St. Pankraz, Trieben und Übelbach sowie vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10), vor den Tunnelbereichen zwischen Golling und Werfen

Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg und vor allem vor dem Grenzübergang Walserberg

Im benachbarten Ausland erweisen sich die Mautstelle Sterzing/Vipiteno auf der Brennerautobahn (A22) in Italien und die A8 (Verbindung München-Salzburg) immer wieder als Nadelöhre und Stauanziehungspunkte

Das 3. Mal Geduld beweisen müssen werden Autofahrer im Zuge der Rückreise vom verlängerten Wochenende ab Dienstagnachmittag auf den Hauptverkehrsstrecken in Richtung Bundes- und Landesmetropolen, wie der A1, A2, A4 oder A9. Ein langer Geduldsfaden wird laut ARBÖ-Verkehrsexperten auch bei der Einreise allen voran vor dem Karawankentunnel auf der A2 und Spielfeld/Sentilj auf der A1 in Slowenien sowie vor Nickelsdorf/Hegyeshalom auf der ungarischen M1 bis in den Abend hinein ein guter Reisebegleiter sein.

