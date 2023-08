TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 8. August 2023 von Beate Troger "Bildung darf keine Frage des Geldes sein"

Innsbruck (OTS) - Die hohen Kosten für Schulsachen belasten viele Familien der Mittelschicht enorm. Eine Reform, dass Utensilien zentral und damit günstiger eingekauft werden können, ist überfällig und würde Eltern entlasten – nicht nur finanziell.

Der Wahnsinn beginnt meistens schon am Zeugnistag. In derselben Klarsichthülle wie die Leistungsbeurteilung bringen viele Kinder eine ellenlange Einkaufsliste mit Sachen nach Hause, die dann im Herbst benötigt werden. Drei blaue Umschläge hier, Hefte in verschiedenen Größen dort sowie ein ultrafeiner Haarpinsel, Werkkoffer, Hallenturnschuhe, Zirkel und vieles mehr. Gemäß dem Motto „Nach dem Schuljahr ist vor dem Schuljahr“ schickt man Zigtausende Eltern einzeln in den Konsumstress zwischen Diskonter und Schreibwarenfachgeschäft. Dass sich die vielen Kleinigkeiten und die größeren Investitionen summieren, ist bekannt. Und dass in einem Jahr, wo die Inflation den zweistelligen Prozentbereich überschritten hat, auch Schulmaterialien massiv teurer geworden sind, überrascht überhaupt nicht.

Zum Glück gibt es Unterstützung für jene, die sie am dringendsten brauchen. Aber leider reicht es nicht, denn unzählige Familien schauen durch die Finger. Es sind die, in denen das Einkommen der Eltern nur knapp über der Grenze für Förderungen liegt. Die, die einen Wohnkredit mit stark gestiegenen Zinsen abstottern müssen. Die, die schon Tag für Tag beim Einkauf im Supermarkt Preise vergleichen. Und noch viele mehr.

Genau für sie wird das Abarbeiten besagter Einkaufsliste zu einem Spießrutenlauf. Sie müssen zwischen Werbeflyern und zig Pseudo-Aktionsangeboten abwägen, ebenso zwischen dringender Notwendigkeit und nachhaltiger Qualität. Dabei möchte keine Mutter und kein Vater bei der Bildung der Kinder sparen müssen. Jede Ausgabe für die Schule gilt schließlich als Investition in die Zukunftschancen der Jüngsten.

Wenn sich aber zu viele Familien die alltäglichen Dinge für den Schulalltag kaum noch leisten können, ist die Politik zum Handeln gezwungen. Hoffentlich öffnen sich in der Not Räume für eine konstruktive Debatte über eine Reform. Ansätze gibt es viele. Was die Stadt Wien zustande bringt, nämlich allen Pflichtschülern die grundlegenden Materialen wie Hefte, Stifte, Tintenpatronen und Ordner kostenlos zur Verfügung zu stellen, sollte auch in anderen Bundesländern machbar sein. Vereinzelt kaufen schon einig­e Tiroler Schulen die Utensilien gesammelt und so mit viel Mengenrabatt wesentlich günstiger ein. Diese sind aber in der Minderheit – noch.

Zugegeben, in der Bildung gibt es jede Menge größere Baustellen als die Bleistiftbeschaffung. Aber vielleicht beginnen neue Wege und große Projekte mit einem ersten kleinen Schritt, der schon viele Eltern entlasten kann.





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com