Unwetter in Kärnten und Steiermark: Karner dankt Einsatzkräften

Innenminister Karner dankt Polizei und Feuerwehr für Einsatz nach Unwettern in Kärnten und der Steiermark – 6.000 Einsätze mit 15.000 eingesetzten Feuerwehrmitgliedern

Wien (OTS) - Nach den heftigen Unwettern in Kärnten und der Steiermark dankt Innenminister Gerhard Karner den im Einsatz stehenden Polizistinnen und Polizisten sowie den Männern und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr. Beginnend mit dem Abend des 3. Augusts 2023 gab es über das Wochenende 6.000 Einsätze mit 15.000 Feuerwehrleuten.

„Unsere Feuerwehren leisten in diesen Stunden unbezahlbare Arbeit, dafür gebührt ihnen zu Recht große Anerkennung und aufrichtiger Dank“, sagte Innenminister Karner am 7. August 2023 in Wien. „Die zentrale Bedeutung der Feuerwehren – auch der vielen Freiwilligen – verdeutlichte sich am vergangenen Wochenende einmal mehr. Sie bekämpfen nicht nur unermüdlich die Überflutungen, sondern sie helfen Familien in Not.“

All jene Polizistinnen und Polizisten, die bei den Freiwilligen Feuerwehren im Hochwasser-Einsatz stehen, erhalten Sonderurlaub. Soweit Bedienstete des Innenministeriums selbst vom Hochwasserereignis betroffen und unaufschiebbare Not- und Aufräumarbeiten erforderlich sind, gilt die Abwesenheit vom Dienst ebenfalls als gerechtfertigt.

