ÖH Uni Salzburg begrüßt Kaiviertelfest – fordert aber mehr Engagement

Salzburg (OTS) - Wie aus den Medien bekannt wurde, findet nach vielen Unsicherheiten in der Planung das Kaiviertelfest nun doch von 29. September bis 1. Oktober statt. Als Zielgruppe sollen demnach vor allem Studierende angesprochen werden. "Als studentische Vertretung begrüßen wir diese Initiative natürlich sehr", sagt Cedric Keller, Vorsitzender der ÖH Uni Salzburg. "Gleichzeitig muss aber gesagt werden, dass es in Salzburg deutlich mehr braucht, um als Stadt studierendenfreundlich zu werden. Ein Fest allein macht noch lange keine Studierendenstadt", betont Keller. In die gleiche Kerbe schlägt auch Stephanie Wolfgruber, 1. stv. Vorsitzende: "Um diese Stadt wirklich für Studierende attraktiv zu gestalten, braucht es dringend leistbaren Wohnraum, mehr Platz und Räume für uns und ein attraktives Angebot in der Nachtgastronomie. Aktuell haben wir noch Luft nach oben." Zur Erreichung dieser Ziele sei man in Kontakt mit der Politik, versichert das Vorsitzteam. "Doch zusätzlich zum Austausch mit politischen Entscheidungsträger_innen sind wir auch selbst aktiv, um Salzburg zu einer Studierendenstadt werden zu lassen: Durch ein wachsendes Angebot an Festen, Initiativen und anderen kulturellen Angeboten leisten auch wir unseren Beitrag", versichert Nelly Höfer, 2. stv. Vorsitzende.

Rückfragen & Kontakt:

Nelly Höfer, 2. stellvertretende Vorsitzende der ÖH Universität Salzburg

vorsitz @ oeh-salzburg.at

Tel. 0664-8866-3195