Arbeiten für Radwegverbindung in der Katastralgemeinde Obritz sind abgeschlossen

Weiterer Ausbau des Radnetzes im „Radland Niederösterreich“

St.Pölten (OTS) - Die Marktgemeinde Hadres und das Land NÖ haben sich entschlossen, eine Radweg-verbindung von der Katastralgemeinde Obritz zur Nachbargemeinde Seefeld-Kadolz zu schaffen. Das rund 1,1 Kilometer lange Radwegprojekt bindet auch an den rund 75 Kilometer langen Weinradweg „Portugieser“ an, wo die Radfahrer und Radfahrerinnen das Pulkautal befahren bzw. besichtigen können. Die Radwegverbindung beginnt an der Nordseite der Landesstraße B 45 im Anschluss an den südlich gelegenen Geh- und Radweg von Hadres kommend. Der Radweg verläuft rund 80 Meter nördlich der B 45 und wird dann auf der bestehenden Dammkrone Richtung Pulkau weitergeführt. Durch die Errichtung einer neuen Radwegbrücke wird die Pulkau gequert. Danach verläuft der Weg nördlich der Pulkau Richtung Osten bis zur Landesstraße L 3, wird entlang dieser weitergeführt und mündet in einen bestehenden Gemeindeweg.

Geplant wurde die Verdingung vom Ziviltechnikerbüro DI Franz Paikl, die Bauarbeiten nach Förderabwicklung durch den NÖ Straßendienst -Abteilung Landesstraßenplanung durch die Firmen Held & Francke, Habau und Erdbewegung Andreas Gartler ausgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 370.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land NÖ (in Kombination mit Fördermitteln von klimaaktiv.mobil) und 30 Prozent von der Marktgemeinde Hadres getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

