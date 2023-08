SPÖ-Bildungssprecherin Tanzler zu Schulstartgutscheinen: „Regierung spart bei den Schwächsten“

Bezieher:innenkreis der Schulstartgutscheine ausweiten – Schule darf nicht zu finanzieller Herausforderung werden

Wien (OTS/SK) - Ab heute, Montag, den 7. August, können die Schulstartgutscheine wieder eingelöst werden. Doch leider profitieren nicht alle von dieser Unterstützung, die sie dringend benötigen würden. SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler: „Die Regierung spart hier leider wieder bei den Schwächsten. Die Schulstartgutscheine erhalten nur Sozialhilfe- und Mindestsicherungsempfänger:innen – und das obwohl die explodierenden Preise bei Schulartikeln deutlich mehr Familien massiv belasten.“ ****

Der Preismonitor der Arbeiterkammer zeigt, dass Schulartikel im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich fast zehn Prozent teurer geworden sind. Auch im Papierfachhandel werden Preisanstiege von 6,3 Prozent registriert. „Der Bezieher:innenkreis der Schulstartgutscheine hätte massiv ausgeweitet werden müssen. Die Teuerung, gegen die die Regierung noch immer nichts unternimmt, trifft viele Familien hart“, verweist Tanzler etwa auf Alleinerziehende, Familien in denen Elternteile ihren Job verloren haben oder auch schlicht Geringverdiener:innen. „Die Teuerung macht vor niemandem halt. Es wäre das Mindeste, dass hier wenigstens Kinder ohne finanzielle Sorgen in das Schuljahr starten könnten“, so Tanzler. Denn an finanziellen Herausforderungen mangle es auch während des Schuljahres nicht: Bastelgeld, Schulausflüge oder teure Nachhilfe – für viele Familien sei das kaum mehr zu stemmen. (Schluss) ts/up

