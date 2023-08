Fahrbahn an der L68 in Gmünd erneuert, Neugestaltung der L66 in Schrems läuft

Wichtige Investitionen in die Verkehrssicherheit

St.Pölten (OTS) - Die Fahrbahn der Schremser Straße im Zuge der Landesstraße L 68 in Gmünd wurde auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern erneuert. Mit der Errichtung von zwei Fahrbahnteilern und der Verbreiterung des bestehenden Gehsteiges wurden in den vergangenen zwei Jahren an der Schremser Straße bereits wichtige Verkehrssicherheitsmaßnahmen getroffen, den Abschluss bildete die Fahrbahnerneuerung. Die Arbeiten wurden von der Firma Leyrer + Graf und der Straßenmeisterei Schrems ausgeführt. Die Gesamtkosten betragen rund 250.000 Euro, wovon rund 190.000 Euro vom Land NÖ, rund 60.000 Euro von der Stadtgemeinde Gmünd getragen werden.

Indes läuft die Neugestaltung der Bahnstraße in Schrems im Zuge der Landesstraße L 66 auf Hochtouren. Neben der Fahrbahn werden auch zwei Bushaltestellen und der Gehsteig erneuert, sowie ein rund 200 Meter langer, kombinierter Geh- und Radweg neu hergestellt. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Schrems in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Schrems und Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt und werden voraussichtlich Ende September 2023 abgeschossen.

Weitere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße – ST1 Bürgerinformation, Gertraud Mühlbachler, Tel.: +43 676 812 60 144, E-Mail: gertraud.muehlbachler @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse