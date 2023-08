Rekord-Kinowochenende: 200.000 Besucher:innen in Österreichs Cineplexx Kinos

Wien (OTS) -

Österreich verzeichnet bestes Kinowochenende der Cineplexx Gruppe

Stärkster Kino-Sonntag für Cineplexx seit zehn Jahren

Barbie, Oppenheimer, MEG 2 und Mission: Impossible lockten Cineast:innen ins Kino

Cineplexx Salzburg Airport als bestbesuchtes Kino

Kinoland Österrreich! Cineplexx, österreichischer Familienbetrieb und größter heimischer Kinobetreiber, konnte mit knapp 200.000 Besucher:innen ein Rekord-Kinowochenende (Donnerstag bis Sonntag) verzeichnen. Am Sonntag wurden österreichweit knapp 70.000 Kinotickets verkauft – der stärkste Kinotag der letzten zehn Jahre für Cineplexx. Auch in anderen Ländern mit Cineplexx Standorten lockte das Top-Line-up mit Filmen wie Barbie, Oppenheimer, MEG 2 und Mission: Impossible die Besucher:innen in die Kinos – die Österreicher:innen erwiesen sich jedoch als größte Kino-Fans und somit verzeichnete Cineplexx Österreich das stärkste Kino-Wochenende der gesamten Cineplexx Gruppe.



„Kino hat heuer eindrucksvoll bewiesen, welch großartiges Freizeit-, Unterhaltungs- und Kulturerlebnis geboten wird. Neben der Auswahl an Filmen quer durch alle Genres macht sich auch der Monatssparer, der jeden ersten Sonntag im Monat für vergünstigte Kinotickets sorgt und vor allem auch bei Familien beliebt ist, bemerkbar“, so Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe. In den kommenden Tagen und Wochen warten viele weitere tolle Filme auf Kinofans, zum Beispiel der neue Eberhofer-Krimi „Rehragout Rendevous“, der ab Mittwoch in den Cineplexx Kinos zu sehen sein wird. Bis Ende August gibt es beim Cineplexx SUPER*KINO*SOMMER zusätzliche Highlights, Give Aways und Aktionen.



„Barbenheimer“ an Spitze der Kino-Charts

Angeführt wurde das Rekord-Wochenende unter anderem von „Barbie“, „Oppenheimer“ und Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“, die seit Filmstart gemeinsam bereits von über einer halben Million Besucher:innen in den heimischen Cineplexx Kinos gesehen wurden. Einen Spitzenstart legte „MEG 2: Die Tiefe“ am Startwochenende hin und der Vorverkauf für den neuen Eberhofer-Krimi „Rehragout Rendezvous“ ist stark angelaufen. Die Salzburger:innen waren vergangenes Wochenende besonders in Kino-Laune, das Cineplexx Salzburg Airport freute sich als stärkstes Kino der Gruppe über knapp 18.000 Besucher:innen im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag, knapp gefolgt von den beiden Cineplexx Kinos Donau Zentrum und Millennium City.

