VP-Mahrer/Keri ad Praterstern: Medien-Lokalaugenschein bestätigt jahrelange Kritik der Wiener Volkspartei

Der Ruf nach mehr Polizei ist keine Lösung – Die Ursachen liegen im Versagen der Integrationspolitik Wiens

Wien (OTS) - Die aktuellen Medienberichte bestätigen, was die Wiener Volkspartei schon lange aufzeigt: Am Praterstern beherrscht Kriminalität das Tages- und Nachtgeschehen. „Die Polizei kann das Problem allein nicht lösen, denn die Ursachen liegen vor allem im Versagen der Integrations- und Bildungspolitik der SPÖ und neos. Es muss auch Schluss sein mit der Sozialmagnetwirkung Wiens“, so Landesparteiobmann, Stadtrat Karl Mahrer.

Der Brennpunkt-Bericht zeigt deutlich, dass es am Praterstern, dem wichtigsten Verkehrsknotenpunkt der Leopoldstadt, zahlreiche Probleme gibt. Die vielen Umgestaltungsmaßnahmen haben daran nichts geändert. „Die Medienberichte zeigen eine klare Entwicklung: Die Situation eskaliert zunehmend und die Wienerinnen und Wiener fühlen sich hier nicht mehr wohl. Es braucht tiefgreifende Maßnahmen bei Integration und Bildung“, so Gemeinderätin Sabine Keri, Bezirksparteiobfrau der Wiener Volkspartei Leopoldstadt.

„Die Wiener Stadtregierung muss dafür sorgen, dass sich alle Wienerinnen und Wiener in der Stadt sicher fühlen. Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch, Karl Mahrer hat die Hand zur Zusammenarbeit ausgestreckt“, so Keri abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at