FPÖ – Linder/Ragger: „Unwetteropfer benötigen kein falsches Mitgefühl, sondern rasche Hilfe!

Die im Jahr 2022 Geschädigten in Arriach und Treffen warten noch heute vergeblich auf finanzielle Hilfe

Wien (OTS) - „Österreichs Opfer der verheerenden Unwetter der letzten Tage benötigen kein falsches Mitgefühl und Beileidsbezeugungen, sondern rasche Hilfe, schweres Pioniergerät und finanzielle Unterstützung im erforderlichen Ausmaß, um die Lage wieder zu stabilisieren und die schlimmste Not zu lindern.“ Mit diesen Worten kommentierte heute der Kärntner FPÖ-Nationalratsabgeordnete Ehrenamtssprecher Maximilian Linder die „Vogel-Strauß-Politik“ des grünen Bundespräsidenten und von ÖVP-Kanzler Nehammer.

Es sei bezeichnend, dass bei Grün und Schwarz immer die Nöte im Ausland Vorrang hätten. „Man braucht sich nur daran erinnern, wie schnell Mensch, Gerät und Geld für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien aus Österreich organisiert wurden. Die im Jahr 2022 Geschädigten der Kärntner Gemeinden Arriach und Treffen warten noch heute vergeblich auf eine finanzielle Hilfe und haben noch heute unter der fehlenden Unterstützung zu leiden“, erklärte NAbg. Mag. Christian Ragger, der an dieser Stelle den vielen privaten Spendern seinen Dank ausdrückte.

„Da auf die Herren Van der Bellen und Nehammer kein Verlass ist und bis heute keine Lösung für die vielen Opfer bereitsteht, haben wir Freiheitliche bereits mehrere Anträge im Nationalrat eingebracht und Soforthilfen für Katastrophenopfer und eine vollständige Abgeltung finanzieller Schäden für Betroffene gefordert. Ein 100-prozentiger Schadenersatz für Unwetteropfer aus dem Katastrophenfonds wäre ein erster Ansatz dazu. Es kann einfach nicht sein, dass Österreich vorrangig dem Ausland hilft und unsere Bevölkerung schmählich im Stich gelassen wird – unsere Heimat muss in allen Belangen immer Vorrang haben und bekommen“, betonten Linder und Ragger.

