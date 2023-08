Polaschek zu MedAT: Hoher Österreicher-Anteil belegt gute Bildungsqualität in unserem Land

86 % der Studienplätze in der Humanmedizin an der MedUni Wien gehen heuer an Bewerber/innen aus Österreich – BM Polaschek sieht „Beleg für die gute Bildungsqualität in Österreich“

Wien (OTS) - „Dieses Jahr ist es gelungen, dass 86 % der Studienplätze in der Humanmedizin an der MedUni Wien an Bewerber/innen aus Österreich gehen. Damit übertreffen wir aufgrund der guten Testergebnisse die mit mindestens 75 % festgelegte Quote für Personen mit österreichischem Maturazeugnis deutlich“, freut sich Bildungsminister Martin Polaschek über die heute bekanntgegebenen Ergebnisse.

„Dieser hohe Anteil an erfolgreich absolvierten Aufnahmeprüfungen durch österreichische Bewerber/innen belegt die hohe Bildungsqualität in unserem Land“, betont Polaschek und erklärt weiter: „Somit werden aus diesem Jahrgang potenziell einmal mehr österreichische Ärztinnen und Ärzte unserem Land zur Verfügung stehen. Zudem haben wir in diesem Jahr auch noch die Medizinstudienplätze in Österreich auf 110 Studienplätze erhöhen können. All das wird zur Deckung des Ärztebedarfs in Österreich nachhaltig beitragen.“

