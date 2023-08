Weltweiter Klimastreik am 15. September: Zukunft für alle – jetzt handeln!

„Klimagerechte Politik statt Profite für Großkonzerne und Reiche“

Wien (OTS) - Rekordhitze in Südeuropa, Überflutungen in Mitteleuropa, eine nie dagewesene Erwärmung des Atlantikssowie ein dramatischerRückgang des Antarktis-Eises. Die Wetterextreme nehmen weltweit zu, die Klimakrise verschärft sich in einem noch nie dagewesenen Tempo.

Am 15. September rufen daher Klimaschützer*innen weltweit zum nächsten Klimastreik auf. In Österreich plant die auf klimaprotest.at vernetzte Klimabewegung* unter dem Motto „Zukunft für alle – jetzt handeln!“ Demonstrationen, Aktionen und Kundgebungen – derzeit fixiert sind die Orte Wien, Graz und Linz.



„Die Politik verspricht ambitionierte Klimaziele, doch wirksame Maßnahmen und konkrete Pläne lassen auf sich warten. Wir sagen Schluss mit Scheinklimaschutz und Blockadehaltungen! Statt den Profiten der Großkonzerne und Reichen müssen wir klimagerechte Politik in den Fokus rücken – zum Wohle aller!“ heißt es unter anderem im gemeinsamen Aufruf.

Die Organisator*innen fordern dabei unter anderem die Senkung des Energieverbrauchs, eine konsequente Energiewende und den Ausstieg aus fossilen Energieträgern sowie weltweite Solidarität und Zusammenarbeit. „Es ist an der Zeit, Wohlstand neu zu definieren, eine fürsorgende Wirtschaft aufzubauen und umwelt- und klimaschädliches Verhalten zu verhindern. Gesellschaft und Natur müssen im Mittelpunkt des Wandels stehen, nicht die Profite der Mächtigen. Die Uhr tickt – es braucht jetzt uns alle, um die Transformation herbeizuführen!“

* Folgende Trägerorganisationen übernehmen die Vorbereitung des Klimastreiks: Attac, Österreich, aufstehn, Fridays for Future und Allianzen, GLOBAL 2000, Komintern.



