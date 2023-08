Alphenix / Evolve Edition: Echtzeit-KI-Technologie für die interventionelle Kardiologie

Canon Medical präsentiert erstmals das neue Alphenix / Evolve Edition Angiographiesystem in Europa.

Interventionelle Kardiologie-Abteilungen stehen vor steigenden klinischen Anforderungen und vor finanziellem Druck, da die Anzahl und Komplexität der Eingriffe zunehmen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben wir die Alphenix / Evolve Edition vorgestellt Kunitoshi Matsumoto, Global General Manager der Vascular Systems Division 1/3

Wir haben diese neuen KI-Technologien sowohl in der Entwicklung als auch in klinischen Phasen gründlich getestet und sind überzeugt, dass sie einen großen Einfluss auf den klinischen Erfolg in der interventionellen Kardiologie haben werden. Klinische Evaluationspartner haben kürzlich ihre ersten Erfahrungen auf dem EuroPCR in Paris mit sehr positiven Ergebnissen vorgestellt Kunitoshi Matsumoto, Global General Manager der Vascular Systems Division 2/3

Wir sind sehr stolz darauf, diese bedeutsamen Innovationen auf den Markt zu bringen. Indem wir die KI-Expertise von Canon Medical im Bereich der interventionellen Kardiologie einsetzen, sind wir uns sicher, dass dies den Ärzt:innen wirkungsvolle Werkzeuge bieten und vor allem die Patient:innenversorgung verbessern wird Erwan Ladsous, European Director Interventional X-ray 3/3

Wr. Neudorf (OTS) - Unter Verwendung von Deep-Learning-Technologie in Echtzeit ist die Alphenix / Evolve Edition darauf ausgelegt, die Bildgebung zu verbessern. Gleichzeitig wird die Zeit und Strahlendosis bei routinemäßigen und komplexen perkutanen Koronarinterventionen (PCI) und strukturellen Herzerkrankungen (SHD) reduziert. Dadurch wird die Sicherheit für Ärzt:innen und Patient:innen erhöht. Die Alphenix / Evolve Edition wurde heute im Rahmen der 31. Konferenz für Koronarinterventionen und Therapie (CVIT 2023) in Fukuoka, Japan, vorgestellt. Eine Online-Launch-Veranstaltung findet heute, am 7. August, um 19:00 Uhr via LinkedIn statt: Canon Medical Systems Corporation: Übersicht | LinkedIn

" Interventionelle Kardiologie-Abteilungen stehen vor steigenden klinischen Anforderungen und vor finanziellem Druck, da die Anzahl und Komplexität der Eingriffe zunehmen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben wir die Alphenix / Evolve Edition vorgestellt ", sagt Kunitoshi Matsumoto, Global General Manager der Vascular Systems Division. " Wir haben diese neuen KI-Technologien sowohl in der Entwicklung als auch in klinischen Phasen gründlich getestet und sind überzeugt, dass sie einen großen Einfluss auf den klinischen Erfolg in der interventionellen Kardiologie haben werden. Klinische Evaluationspartner haben kürzlich ihre ersten Erfahrungen auf dem EuroPCR in Paris mit sehr positiven Ergebnissen vorgestellt ", erklärt Kunitoshi Matsumoto, Global General Manager der Vascular Systems Division.

Erwan Ladsous, European Director Interventional X-ray, ergänzt: " Wir sind sehr stolz darauf, diese bedeutsamen Innovationen auf den Markt zu bringen. Indem wir die KI-Expertise von Canon Medical im Bereich der interventionellen Kardiologie einsetzen, sind wir uns sicher, dass dies den Ärzt:innen wirkungsvolle Werkzeuge bieten und vor allem die Patient:innenversorgung verbessern wird ."

Die Alphenix / Evolve Edition bietet eine Reihe fortschrittlicher Lösungen für die interventionelle Kardiologie. Vereint unter dem Dach der αEvolve-Technologie-Plattform für KI-Anwendungen bieten diese Lösungen Unterstützung in Echtzeit. Das bedeutet eine sofortige Hilfe bei wichtigen diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen, ohne den Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Die αEvolve-Bildgebung nutzt Deep Learning-basierte Rauschreduktion und Mehrfrequenzverarbeitung, um außergewöhnlich klare, fluoroskopische Bilder zu ermöglichen. Diese können im Vergleich zur konventionellen Bildverarbeitung ein zweimal höheres Kontrast-Rausch-Verhältnis liefern.

Der Dynamic Device Stabilizer (DDS) wurde mit Deep Learning trainiert, um Ballonmarker in Echtzeit automatisch zu erkennen, das Bild auf einem separaten Bildschirm zu vergrößern und zu stabilisieren und um die Visualisierung und Bewertung während komplexer perkutaner Koronarinterventionen (PCI) zu unterstützen.

Mit der Zunahme von interventionellen Eingriffen zur Behandlung struktureller Herzerkrankungen (SHD), wie dem Verschluss des linken Vorhofohres (LAA), nutzt Echo Fusion[1] Deep Learning Anwendungen, um die Echokardiografie-Sonde automatisch zu identifizieren und das fluoroskopische und Echobild effizient zu fusionieren, ohne weitere manuelle Interaktion durch die bedienende Person.

Neben bestehenden Technologien wie der 12x12-Zoll-Flachbild-Detektor (FPD)-Technologie, die eine Flexibilität der Behandlung ermöglicht, und dem Dose Tracking System (DTS), das Echtzeitinformationen zur Strahlendosis liefert, bietet die Alphenix / Evolve Edition ein neues Maß an Intelligenz und Effizienz für die moderne interventionelle Angiographiesuite.

[1] Echo Fusion berücksichtigt Ultraschallbilder, der Aplio i-series (i900, i800 und i700)

Introducing our newest Interventional Cardiology imaging solution

Canon Medical präsentiert erstmals das neue Alphenix / Evolve Edition Angiographiesystem in Europa. Unter Verwendung von Deep-Learning-Technologie in Echtzeit ist die Alphenix / Evolve Edition darauf ausgelegt, die Bildgebung zu verbessern. Gleichzeitig wird die Zeit und Strahlendosis bei routinemäßigen und komplexen perkutanen Koronarinterventionen (PCI) und strukturellen Herzerkrankungen (SHD) reduziert. Dadurch wird die Sicherheit für Ärzt:innen und Patient:innen erhöht.

Die Alphenix / Evolve Edition wurde heute im Rahmen der 31. Konferenz für Koronarinterventionen und Therapie (CVIT 2023) in Fukuoka, Japan, vorgestellt. Eine Online-Launch-Veranstaltung findet heute, am 7. August, um 19:00 Uhr via LinkedIn statt.

Datum: 07.08.2023, 19:00 - 20:00 Uhr

Ort: ONLINE -EVENT, Österreich

Url: https://www.linkedin.com/events/introducingournewestinterventio7084391778610524160/about/

Echtzeit-KI-Technologie für die interventionelle Kardiologie Weitere Informationen

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Schmatz

Canon Medical Systems Gesellschaft m.b.H.

T: 02236616230

E: alexandra.schmatz @ eu.medical.canon