ORF RSO Wien im August: Konzert bei den Salzburger Festspielen

Wien (OTS) - Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielt am Samstag, den 12. August bei den Salzburger Festspielen unter der Leitung von Elim Chan Werke von Sergej Prokofjew und Sergej Rachmaninow.

Am Samstag, den 12. August (19.30 Uhr) spielt das ORF RSO Wien im Rahmen der Salzburger Festspiele in der Felsenreitschule. Unter dem Dirigat von Elim Chan präsentiert das Orchester Sergej Prokofjews Suite aus der Ballettmusik „Romeo und Julia“ und Sergej Rachmaninows „Symphonische Tänze“. Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am 17. August ab 19.30 Uhr zu hören. Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

