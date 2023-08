Bereits 250 Schülerinnen und Schüler erwarben den Traktorführerschein an Weinbauschule Krems

LR Teschl-Hofmeister: Fahrlizenz ist wichtiger Beitrag für mehr Verkehrssicherheit

St.Pölten (OTS) - Die Verkehrssicherheit ist gerade bei Jugendlichen ein wichtiges Thema. An der Weinbauschule Krems haben in den letzten zehn Jahren bereits 250 Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Ausbildung den Traktorführerschein erworben. Als 250-ste Kandidatin absolvierte Schülerin Theresa Hopfner bravourös die Führerscheinprüfung. „Mit gezielter Ausbildung und verantwortungsbewusstem Handeln lassen sich Unfälle vermeiden. Der Erwerb des Traktorführerscheins an den Landwirtschaftlichen Fachschulen ist ein wichtiger Beitrag für mehr Verkehrssicherheit in Niederösterreich“, so Bildungs-Landesrätin Teschl-Hofmeister. Die Schülerinnen und Schüler sind mit der Fahrlizenz sicherer auf den Feldern und Straßen unterwegs.

„Für die Übungsfahrten steht ein eigener Fahrschultraktor samt Anhänger zur Verfügung. Auf einem eigenen Übungsplatz am Schulareal finden die ersten Ausfahrten statt, um mit der Fahrtechnik vertraut zu werden. Dabei sind die Jugendlichen hoch motiviert, die großen Gefährte sicher zu lenken“, betont Fahrschulleiter Josef Voytischek. Die Ausbildung zum Traktorführerschein umfasst einen Theoriekurs mit 26 Unterrichtseinheiten und praktische Ausbildung mit mindestens vier Fahrlektionen. Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft kann die Lenkberechtigung der Klasse F mit dem 16. Geburtstag erworben werden.

