Toto: Zwölffachjackpot – im 13er-Gewinntopf warten rund 85.000 Euro

Solo-Zwölfer in Niederösterreich mit rund 5.300 Euro

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in der Geschichte von Toto heißt es „Zwölffachjackpot“, denn auch in der Runde 31B gelang es niemandem, 13 der 18 zur Verfügung stehenden Spiele richtig zu tippen. Damit geht es in der nächsten Runde um etwa 85.000 Euro.

Den ersten Zwölffachjackpot gab es übrigens im Jahr 2021, der dann auch gleich zum ersten 13-fach-Jackpot wurde.

Nah dran am Dreizehner war ein Niederösterreicher mit seinem Solo-Zwölfer, für den er rund 5.300 Euro erhält. Der gewinnbringende Tipp war der sechste von sechs gespielten Tipps auf einem Normalschein, und den Dreizehner verhindert hat ausgerechnet Spiel 5 (Klagenfurt gegen den WAC), das mit Ersatztipp gewertet werde musste.

Auch in der Torwette wird der Jackpot im ersten Rang fortgeschrieben. Hier geht es in der nächsten Runde um einen 17-fach-Jackpot. Auch hier gab es im zweiten Rang einen Sologewinn: Ein Salzburger erhält für vier richtige Ergebnisse mehr als 400 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 32A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 31B

12fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 74.338,61 – 85.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 5.296,60 13 Elfer zu je EUR 90,50 152 Zehner zu je EUR 15,40 385 5er Bonus zu je EUR 2,50

Der richtige Tipp: X 1 2 X EX / X X 1 2 1 1 2 X 1 1 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 15.671,76 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 443,30 Torwette 3. Rang: 34 zu je EUR 16,20 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 168.876,62

Torwette-Resultate: 1:1 2:0 0:2 +:+ E1:1

