Lotto: Jackpot beim Sechser – es warten 1,5 Millionen Euro

Der Joker geht mit 198.000 Euro in die Steiermark

Wien (OTS) - Für die Lotto Sonntagsziehung wurde kein Tippschein mit den richtigen Zahlen 7, 9, 11, 27, 40 und 41 abgegeben. Im Jackpot warten daher auf den Sechser in der nächsten Runde rund 1,5 Millionen Euro. Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren zwei Spielteilnehmer:innen jeweils mit einem vom Computer generierten Quicktipp erfolgreich. Für den Gewinn in der Steiermark war es der fünfte von sechs Tipps, dem lediglich die Zahl 27 fehlte. Für den Gewinn in Oberösterreich war nur ein einziger Tipp notwendig, hier war die Zahl 11 nicht angekreuzt. Beide Fünfer mit Zusatzzahl bekommen jeweils 50.900 Euro.

LottoPlus

Auch bei Lotto Plus hatte am Sonntag niemand die richtigen Zahlen getippt. Die Sechser Gewinnsumme wurde wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt, und damit erhalten 49 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 5.900 Euro. In der der nächsten Runde des Lotto Plus Sechsers geht es erneut um rund 200.000 Euro für den richtigen Tipp.

Joker

Für eine Spielteilnehmerin bzw. einen Spielteilnehmer aus der Steiermark war das „Ja“ zum Joker in der Sonntagsziehung 198.000 wert. Der richtige Joker Tipp wurde über einen Quicktipp auf einem EuroMillionen Wettschein abgegeben.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. August 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 754.340,93 – 1,5 Mio. Euro warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 50.918,00 110 Fünfer zu je EUR 960,00 253 Vierer+ZZ zu je EUR 134,10 4.427 Vierer zu je EUR 44,70 5.491 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 69.871 Dreier zu je EUR 4,80 173.865 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 7 9 11 27 40 41 Zusatzzahl 15

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. August 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 49 Fünfer zu je EUR 5.922,30 2.371 Vierer zu je EUR 20,70 40.896 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 7 19 29 34 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. August 2023

1 Joker EUR 198.967,80 12 mal EUR 10.000,00 90 mal EUR 1.000,00 870 mal EUR 100,00 9.104 mal EUR 10,00 90.673 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 0 3 6 6 4 5

