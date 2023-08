„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ am 8. August in ORF 2

Zu Gast bei Familie Geymüller auf Schloss Hollenburg in Niederösterreich

Wien (OTS) - Einen fürstlichen Auftakt feierten „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ am 1. August 2023 in ORF 2 – bis zu 589.000 Zuseherinnen und Zuseher ließen sich die erste Ausgabe der beliebten Reihe auf Schloss Litschau im Waldviertel nicht entgehen. In der zweiten neuen Folge am Dienstag, dem 8. August 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 begibt sich der Moderator, studierte Historiker, Berufspilot, Familienvater und Malteser-Rettungssanitäter auf Erkundungstour auf Schloss Hollenburg. Vom berühmten Biedermeier-Architekten Jose Kornhäusel geplant, ist es seit 1822 der Sitz der Familie Geymüller. Zwischen Weingärten und Donau verbringt Johann-Philipp Spiegelfeld hier zwei interessante Tage in den historischen Gemäuern, die behutsam und gründlich renoviert wurden. Eine Leidenschaft der Familie ist die Kunst – und so gibt es für die Zuseherinnen und Zuseher jede Menge alter und neuer Schätze zu entdecken.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – die weiteren Ausgaben im Überblick:

Folge 3 (15. August): Schloss Birkenstein und See-Villa Millstatt / Familie Tacoli

Folge 4 (22. August): Schloss Kapfenstein / Familie Winkler-Hermaden Folge 5 (29. August): Schloss Schenna / Familie Spiegelfeld

„Herrschaftszeiten!“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ auf Flimmit

Flimmit-Abonnentinnen und -Abonnenten können bereits früher durch das Schlüsselloch von Österreichs Burgen und Schlössern schauen und streamen die neuen Folgen schon jetzt auf flimmit.at. Und alle, die Lust auf weitere Privatführungen durch die Familiensitze (ehemaliger) österreichischer Adelshäuser haben, finden alle bisherigen Ausgaben von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ebenfalls auf Flimmit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at