TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Zahmer Wildbach – 100 Jahre Alpenrhein-Durchstich“

Am Sonntag, dem 13. August, um 18.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Jahrzehntelang wurde hart gearbeitet, damit der Alpenrhein im St. Galler und Vorarlberger Rheintal so aussieht, wie man ihn heute kennt. Zwölf-Stunden-Tage waren für die Arbeiter normal, Verpflegung und Lohn karg. Der Fluss hat so manchen findigen Rheintaler durch die Weltwirtschaftskrise gebracht, Schmuggeln war ein wichtiges Zusatzeinkommen für die Familien. Am Alpenrhein haben sich auch viele Dramen abgespielt – noch heute erinnern Stellen an den Ufern daran, dass Jüdinnen und Juden im Zweiten Weltkrieg verzweifelt versucht haben, auf diesem Weg in die Schweiz zu gelangen.

ORF-Vorarlberg-Redakteurin Bettina Prendergast beschäftigt sich in diesem TV-Film damit, wie der Alpenrhein das Leben der Menschen in den vergangenen 100 Jahren dominiert und verändert hat. Die Dokumentation blickt auch in die Zukunft: Der Alpenrhein soll in Hinblick auf den Klimawandel noch sicherer und aus seinem starren Flussbett befreit werden.

Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg „Zahmer Wildbach – 100 Jahre Alpenrhein-Durchstich“ ist am Sonntag, dem 13. August 2023, um 18.25 Uhr in der Reihe „Österreich-Bild am Sonntag“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Bettina Prendergast

Kamera: Götz Wagner, Dominik Winterholer

Schnitt: Rosa Natter, Roland Öller

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

