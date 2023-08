Noch zwei Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

„Aventura“ in Mödling, „Der Brandner Kaspar“ in Weißenkirchen

St.Pölten (OTS) - Am Sonntag, 13. August, gelangt im Theater im Bunker in Mödling das schon für letztes Jahr geplante und dann auf heuer verschobene Stationentheater „Aventura. Von den Abenteuern im Kopf und anderswo“ zur Premiere; Beginn ist um 18 Uhr. In den kilometerlangen verschlungenen Gängen des ehemaligen Luftschutzstollens begeben sich dabei rund 50 Abenteurerinnen und Abenteurer unter der Regie von Bruno Max auf eine Reise durch unterschiedliche virtuelle, phantastische, erotische und lebensgefährliche Abenteuer quer durch die Weltliteratur und die Populärkultur. Gespielt wird bis 3. September, jeweils Donnerstag bis Sonntag mit gestaffelten Beginnzeiten zwischen 18 und 21 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 01/5442070 und www.theaterimbunker.at.

Die letzte Premiere des diesjährigen Theaterfestes Niederösterreich geht dann am Freitag, 1. September, im Teisenhoferhof in Weißenkirchen über die Bühne, wo ab 19.30 Uhr als zweite heurige Produktion der Wachaufestspiele Weißenkirchen „Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben“ zu sehen ist. Gespielt wird die Komödie von Kurt Wilhelm u. a. von Stephan Paryla-Raky, Marcus Strahl, Rudi Larsen, Anna-Sophie Krenn, Natascha Shalaby und Leila Strahl (Regie: Marcus Strahl, Musik: Frizz Fischer). Folgetermine: 2., 3., 8. und 9. September jeweils ab 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen unter 02715/2268 und www.wachaufestspiele.com.

Nähere Informationen und die kostenlose Programmbroschüre für das gesamte Theaterfest Niederösterreich unter 0664/1888018, e-mail info @ theaterfest-noe.at und www.theaterfest-noe.at.

