Casinos Austria gratuliert der Gewinnerin des Casinos Austria Future Cup 2023

Mit dem Casinos Austria Future Cup begleitet Casinos Austria junge Nachwuchstalente im Springreiten mit Blick auf Olympia 2024.

Wien (OTS) - Die Turnierserie für den heimischen Springreitnachwuchs bot bei vier Etappen einen attraktiven Wettbewerbsmodus und einer Gesamtdotation von 14.000 Euro.

Nach dem souveränen Sieg bei der vierten Etappe am Freitag waren Lisa Schranz und Stacorado als die großen Gejagten ins Finale der besten acht Reiter:innen gegangen. Lisa Schranz aus Niederösterreich blieb auch gestern in der Finalrunde als einzige fehlerfrei und konnte sich damit erneut – nach 2021 – als Gesamtsiegerin des Casinos Austria Future Cup 2023 durchsetzen. Casinos Austria gratuliert herzlich zum Finalsieg, der mit 2.000 Euro dotiert ist.

Bereits 2021 begründete Casinos Austria eine neue Springreitserie, die seitdem jeweils in insgesamt vier Vorrunden und einem Finale ausgetragen wurde. Der Casinos Austria Future Cup fördert damit junge Talente im Reitsport und möchte ihnen den Weg zum sportlichen Großereignis des kommenden Jahres ebnen: den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Zur Teilnahme am Cup, der in Kooperation mit dem Österreichischen Pferdesportverband (OEPS) ausgetragen wird, sind Reiter:innen zwischen 18 und 25 Jahren berechtigt.

Das Reglement trägt dem Gesichtspunkt Olympia Rechnung. In den vier Vorrunden waren auch internationale Reitsportler:innen der entsprechenden Altersklasse zugelassen. Durch diese Erweiterung des Teilnehmerfelds wurde die Turnierserie an das Leistungsniveau größerer Wettkämpfe herangeführt. Im Finale des Casinos Austria Future Cup sind nur österreichische Staatsangehörige – die acht besten Reiter:innen aus den Vorrunden – startberechtigt.

An die acht Finalteilnehmer:innen wurden 6.000 Euro ausgeschüttet, wobei der Finalsieg mit 2.000 Euro dotiert ist. Dabei wurden die Punkte aus den Vorrunden nicht mitgenommen, alle Finalist:innen hatten also die gleiche Chance.

Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart zieht ein positives Resümee: „Gesellschaftspolitische Verantwortung in Österreich zu übernehmen ist Teil unserer Unternehmens-DNA. Beim Casinos Austria Future Cup wollen wir daher den österreichischen Springreitnachwuchs fördern und ihn am Weg zu den Olympischen Spielen 2024 begleiten. Wir gratulieren der Gewinnerin Lisa Schranz herzlich zum Finalsieg und freuen uns besonders über das insgesamt hervorragende Teilnehmerfeld. Es beweist die richtige Zielsetzung unserer Förderung und macht gleichzeitig die Springreitserie für die Zuseher:innen noch attraktiver.“



Die Erlebniswelt von Casinos Austria bietet seit der Gründung 1968 für alle Erwachsenen spannendes Entertainment, seriöses Glücksspiel mit Spielerschutz auf höchstem internationalem Niveau in unverwechselbarem Ambiente. Mit ihrem Angebot sind die zwölf österreichischen Casinos touristische Leitbetriebe und tragen zur Wertschöpfung in einem Maß bei, das weit über die eigene Umsatzleistung hinausgeht. Darüber hinaus ist es für Casinos Austria erklärtes Unternehmensziel, Institutionen, Initiativen und Projekte zu unterstützen, die den Menschen in Österreich zugutekommen.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Casinos-Austria-Future-Cup-2023

