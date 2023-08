AK Preismonitor: „First time“ – Große Preisunterschiede bei gleichen Filzstiften, Klebestiften & Co. für Erstklässler:innen! 1

Enorme Preisdifferenzen bei ein und denselben Marken-Schulsachen – Durchschnittliche Preissteigerung um knapp zehn Prozent gegenüber 2022 im Fachhandel

Wien (OTS) - Beim Schulstart für Erstklässler:innen rollt der Euro und aufgrund der Teuerungen werden die Ausgaben für viele zum finanziellen Hürdenlauf. Bei ein und denselben Schulsachen gibt es enorme Preisdifferenzen bis zu 143 Prozent – geortet bei Uhu Stic, Stabilo Filzstifte können mehr als doppelt so viel kosten. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor für Erstklässler:innen bei 50 Marken-Schulsachen in 15 Papierfachgeschäften und fünf Handelsketten in Wien im Sommer.

Das erste Mal die Schulbank drücken – viele werden vielleicht schon ihrem ersten Schultag entgegenfiebern. Ein AK Preismonitor zeigt schockierende Preishürden beim Schulstart bei (meist) Markenprodukten. „Grundsätzlich sind die Preise im Papierfachhandel höher“, sagt Gabriele Zgubic, AK Konsument:innenschützerin, „die erhobenen Produkte kosten im Papierfachhandel im Durchschnitt um 10,5 Prozent mehr als bei den großen Handelsketten.13 (26 Prozent) von 50 Produkten waren aber im Schnitt im Papierfachhandel um bis zu knapp 24 Prozent billiger, etwa Stabilo Filzstifte Pen 68 brush.“

Was kosten Klebestift, Blei, „Filzler“ & Co. im Papierfachhandel? Drei Preisbeispiele (Preise in Euro)

~

Produkt1)/Hersteller min. max. Differenz2)

Stic/Uhu (21 g) 1,69 4,10 143 %

Deckweiß/Jolly (7,5 ml) 1,30 2,99 130 %

Bleistift Sparkle/Faber (1 Stk)1,10 2,50 127 %

~

Was kosten Filzstifte, Hefte & Co. bei Handelsketten? Drei Preisbeispiele (in Euro)

~

Produkt1)/Hersteller min. max. Differenz2)

Filzstifte Pen 68/Stabilo (12 Stk) 12,00 23,99 100 %

Tintenpatronen 4001/Pelikan(6 Stk) 1,00 1,99 99 %

Füllfeder Pelikano/Pelikan (1 Stk) 11,00 19,99 82 %

~

1)genaue Bezeichnung unter wien.arbeiterkammer.at/schulartikel; 2) gerundet;

Noch größer sind die Preisunterschiede zum Beispiel bei Heften und Malpinseln: So hat etwa im Papierfachgeschäft der Haarpinsel (Größe 10) Preise zwischen 70 Cent und 6,50 Euro – „das ist ein Unterschied von haarsträubenden 829 Prozent“, rechnet Zgubic vor. „Haarpinsel werden je nach Geschäft in unterschiedlicher Qualität verkauft, die sich im Preis niederschlägt“, so Zgubic.

„Schultaschen gibt es heuer je nach Inhalt und Qualität zwischen 50 und 299 Euro – bei den Handelsketten kostet die preiswerteste Schultasche durchschnittlich rund 92 Euro, im Papierfachhandel rund 178 Euro“, erklärt Zgubic.

Gegenüber dem Vorjahr sind die erhobenen Schulartikel bei den Handelsketten um durchschnittlich fast zehn Prozent teurer geworden, im Papierfachhandel um durchschnittlich 6,3 Prozent.

Die AK hat zwischen 26. Juni und 14. Juli die Preise von insgesamt 50 (meist) Marken-Schulsachen, die Erstklässler:innen zum Schulanfang benötigen, erhoben. Die Preise hat die AK in 15 Papierfachgeschäften und fünf Handelsketten (Pagro, Libro, Thalia, Interspar, Müller) in Wien geprüft.

