Weltkatzentag: Kätzchen Camy bekommt Chance auf ein glückliches Leben

Camy, die vor wenigen Wochen zum Sterben ausgesetzt wurde, hat sich prächtig entwickelt. Sie ist eine von rund 1.500 Katzen, die jährlich im TierQuarTier aufgenommen werden.

Wien (OTS/RK) - Am 8. August, dem internationalen Weltkatzentag, ist es genau sechs Wochen her, dass bei einer Baustelle in Wien ein winziges Kätzchen seinem Schicksal überlassen wurde. Camy kam mit nur 70 Gramm zu uns, hatte Flöhe und war unterkühlt. Ihr Leben hin am seidenen Faden, – bis TierQuarTier-Mitarbeiterin Sonja Z. sie unter ihre Fittiche nahm und Tag und Nacht um Camys Leben kämpfte. Mit Erfolg: Camy ist über den Berg und wird die Chance auf ein glückliches Leben bekommen!

„Die vergangenen Wochen hat Camy gezeigt, dass sie leben möchte. Tag für Tag ist sie stärker geworden und beginnt nun, die Welt zu entdecken“, freut sich Sonja Z. Camy ist eine aufgeweckte, freche und liebenswürdige Katzendame, die am liebsten – ganz Katze eben – schläft, isst und spielt. Bis sie ihren Lieblingsbeschäftigungen in einem neuen Zuhause nachgehen kann, werden aber noch mehrere Wochen vergehen. Bis dahin wird Camy weiterhin von Sonja Z. liebevoll umsorgt.

„Jeder Tag ist Weltkatzentag!“

„Camys Geschichte zeigt, dass im TierQuarTier jeden Tag Weltkatzentag ist! Tagtäglich sind unsere Mitarbeiter*innen für unsere Samtpfoten im Einsatz, – schenken Aufmerksamkeit, Liebe und Zuwendung, wenn sie am dringendsten gebraucht wird“, so TierQuarTier-Betriebsleiter Thomas Benda. Jährlich werden im TierQuarTier Wien rund 1.500 Katzen aufgenommen; alleine diesen Juli waren es 198, was einen neuen, traurigen Rekord bedeutet. „Einigen von ihnen ist Schreckliches widerfahren, andere wurden zum Sterben ausgesetzt und andere wiederum kamen schon im Tierheim zur Welt“, erklärt Benda. „Was alle unsere Katzen verbindet, ist der Wunsch nach einem eigenen Zuhause. Daher lautet unser Appell: Wenn Sie einer Katze ein Zuhause schenken möchten, denken Sie an uns! Im TierQuarTier Wien warten zahlreiche Samtpfoten auf ihre Herzensmenschen“, meint Benda abschließend.

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas – es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.

