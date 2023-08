Stocker: „Der Krainer-Vorwurf geht völlig ins Leere“

Finanzminister hält sich selbstverständlich an die gesetzlichen Vorschriften

Wien (OTS) - „Der Vorwurf von SPÖ-Mandatar Kai Jan Kainer geht völlig ins Leere. Selbstverständlich hält sich der Finanzminister an die gesetzlichen Vorschriften. Die Bundesregierung hat mit der Abschaffung der Kalten Progression einen historischen Schritt gesetzt. Dieses Vorhaben wurde schon oft versprochen, aber unter einer SPÖ-Kanzlerschaft nie eingehalten. Dass die SPÖ daher versucht, diesen Erfolg künstlich zu beschädigen, war vorhersehbar, ist aber ein Armutszeugnis für eine einst staatstragende Partei“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.



„Fakt ist: Der Progressionsbericht wurde bis zum 31. Juli dem Finanzministerium vorgelegt – so sieht es das Gesetz auch vor. Mit der öffentlichen Präsentation des Berichtes wird dieser dann auch dem Nationalrat vorgelegt. Finanzminister Magnus Brunner hat sich damit ohne jeden Zweifel an alle Gesetze gehalten“, sagt Stocker weiter und betont abschließend: „Die Methoden von Kai Jan Krainer sind bekannt: Seit Jahren macht Krainer Politik mittels Anzeigen, um den politischen Mitbewerber zu beschädigen. Diese Art von Politik hilft den Menschen in unserem Land nicht, die Abschaffung der Kalten Progression schon. Wir werden uns daher von der SPÖ nicht davon abhalten lassen, an der Seite der Menschen zu stehen.“



