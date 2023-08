Junge Volkspartei startet Aktion "JVP macht Schule zukunftsreich"

Schulmaterialien und Ideen für ein besseres Österreich gesucht

Wien (OTS) - Schulsachen für bedürftige Kinder in Österreich. Die Junge Volkspartei (JVP) startet ihre Aktion "JVP macht Schule zukunftsreich". Gemeinsam mit den engagierten Mitgliedern der Orts-, Bezirks- und Landesgruppen werden im August Schulmaterialien gesammelt, um diese zu Schulbeginn bedürftigen Kindern und Jugendlichen über die Caritas zukommen zu lassen.

Staatssekretärin für Jugend und Bundesobfrau der JVP, Claudia Plakolm, betont die Bedeutung der Aktion: "Jedes Kind sollte die Chance auf ordentliche Bildung haben. Mit unserer Aktion 'JVP macht Schule zukunftsreich' wollen wir dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler mit den notwendigen Schulmaterialien ausgestattet sind und gut in das neue Schuljahr starten!“

Zusätzlich zur Schulsachen-Sammlung sammelt die JVP auch die besten Ideen für ein zukunftsreiches Österreich. Generalsekretär Dominik Berger erklärt: "Wir haben über den bisherigen Sommer über 400 Ideen gesammelt und freuen uns, mit unseren Ortsgruppen in ganz Österreich noch viele weitere mitzunehmen."

Benötigt werden unter anderem Notizbücher, Federpenale, Stifte aller Art, Lineale, E-Learning Geräte wie Tablets und Notebooks, Spitzer, Radiergummis sowie Schultaschen - kurz gesagt: alles, was im Schulalltag gebraucht wird.

Ideen können auch jederzeit unter https://junge.oevp.at/zukunftsreich/ eingebracht werden.



Rückfragen & Kontakt:

Moritz Arbeiter

Kommunikation

moritz.arbeiter @ junge.oevp.at

+43 1 401 26 444