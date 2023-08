Hochwasser - ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH: ORF-Initiative startet Hilfsaktion

ORF-Schwerpunkttag am 7. August in Radio, Fernsehen, Online und den Landesstudios

Wien (OTS) - Viele Regionen im Süden Österreichs, vor allem in Kärnten und der Steiermark, sind von den anhaltenden schweren Unwettern der vergangenen Tage betroffen. Helferinnen und Helfer sind im Dauereinsatz, Häuser mussten evakuiert werden, viele Familien stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Die ORF-Initiative ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH hat gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen (Österreichisches Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, Hilfswerk und Volkshilfe) die Hilfsaktion „Hochwasser - Österreich hilft Österreich“ gestartet. Die Menschen in Österreich werden um ihre solidarische Hilfe gebeten.

Ab sofort wird in Fernsehen, Radio und online um Spenden geworben. Am Montag, dem 7. August 2023, wird der ORF mit einem thematischen Schwerpunkttag die Hochwasser-Krisensituation im Süden Österreichs in allen seinen Medien in den Mittelpunkt stellen.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Die Lage ist schwierig und verlangt rasche Hilfe. Aus diesem Grund unterstützt der ORF die Hilfsaktion von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH in all seinen Medien in Radio, Fernsehen, online und den Landesstudios. Mein Dank gilt allen, die dazu beitragen, dass schnell und effizient geholfen werden kann!“

Peter Kaiser, Stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes: „Jede Spende, egal wie klein, kann einen bedeutenden Unterschied machen. Sie kann dazu beitragen, ein zerstörtes Zuhause wieder aufzubauen, notwendige Haushaltsgeräte zu ersetzen oder einfach nur den täglichen Bedarf zu decken."

Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility: „Bei Hochwasser und Zerstörungen in diesem Ausmaß ist vor allem schnelle und unbürokratische Hilfe gefragt. Mit den Spenden, die über ÖSTERREICH HIFLT ÖSTERREICH gesammelt werden, wird punktgenau jenen Menschen geholfen, die es dringend benötigen. Und ganz wichtig – es kann auch die Arbeit der Hilfsorganisationen erleichtert werden. Wir bitten daher die Österreicherinnen und Österreicher um ihre Solidarität mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in den betroffenen Regionen.“

Über ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

ÖSTERREICH HIFLT ÖSTERREICH ist eine Initiative des ORF gemeinsam mit Österreichs führenden Hilfsorganisationen und wurde 2020 als Reaktion auf die Corona-Krise ins Leben gerufen. Auch in den gegenwärtigen und zukünftigen inländischen Krisen- und Katastrophenzeiten werden mit Hilfe der Spenderinnen und Spender Menschen in Österreich unterstützt.

Um für ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH zu spenden, gibt es mehrere Möglichkeiten: Über die von A1 kostenlos zur Verfügung gestellte Spendennummer 0800 664 2023, per Erlagschein oder Online-Überweisung. Alle Informationen finden sich unter helfen.orf.at und im ORF TELETEXT auf Seite 685.

Spendenkonto von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

IBAN: AT06 2011 1800 8076 0700

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at